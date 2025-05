Nastupaju Hrvatska i Slovenija: Večeras počinje Pjesma Evrovizije

Večeras u Bazelu počinje Pesma Evrovizije, prestižno muzičko takmičenje na kojem ćemo, između ostalog, slušati i pjesme o espresu i sauni.

Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Danas počinje dugo očekivano takmičenje Evrovizija, a večeras od 21 čas na Prvom kanalu RTS biće emitovano prvo polufinale.

Srpskog predstavnika, pjevača Stefana Zdravkovića, poznatijeg kao Princ od Vranje, gledaćemo u drugom finalu, gdje će nastupiti pod rednim brojem 15, a od komšija večeras gledamo Marka Bošnjaka, predstavnika Hrvatske, s pjesmom "Poison cake"

Voditelji Evrovizije 2025 su Hejzel Bruger i Sandre Studer. Hejzel je švajcarsko-američka pjesnikinja, a Sandra švajcarska TV voditeljka i pjevačica, koja je predstavljala Švajcarsku na takmičenju 1991. godine i zauzela 5. jmesto sa pesmom "Canzone Per Te".

Sando Samo - voditeljka Evrovizije Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

Prvo veče ovogodišnje Evrovizije biće na temu "Gdje je sve počelo", kao omaž "rodnom" mjestu Evrovizije, Švajcarskoj.

Imaćemo prilike da vidimo 15 predstavnika koji se takmiče za mjesto u Velikom finalu, od kojih 10 prolazi u finale.

Pored onih koji se takmiče, vidjećemo i Španiju, Italiju i zemlju domaćina Švajcarsku kako izvode svoje pjesme. Njima je zagarantovano mjesto u velikom finalu, za njih glasanje neće biti moguće.

Raspored nastupa u prvoj polufinalnoj večeri:

Island – VÆB – RÓA

Poljska – Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenija – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonija – Tommy Cash – Espresso Macchiato

(Nastup van konkurencije: Španija – Melody – ESA DIVA)

Ukrajina – Ziferblat – Bird of Pray

Švedska – KAJ – Bara Bada Bastu

Portugal – NAPA – Deslocado

Norveška – Kyle Alessandro – Lighter

Belgija – Red Sebastian – Strobe Lights

(Nastup van konkurencije: Italija – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro)

Azerbejdžan – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albanija – Shkodra Elektronike – Zjerm

Albanka se na tirkiznom tepihu prošetala u modernizovanoj verziji narodne nošnje, a pojedini su na mrežma pisali i da je "pozajmila pirotski ćilim za ovu kreaciju".

Pogledajte:



Holandija – Claude – C’est La Vie

Hrvatska – Marko Bošnjak – Poison Cake

Marko Bošnjak će na svom nastupu nositi ogrtač koji podsjeća na onaj Džona Snježnog iz "Igre prestola":

Croatia — Widescreen Clip Rehearsal



EBU & HRTpic.twitter.com/r6ddjPppc9 — Eurovision News (@EurovisionNewZ)May 8, 2025



(Nastup van konkurencije: Švajcarska – Zoë Më – Voyage)

Kipar – Theo Evan – Shh

"Obrisali patos sa srpskim predstavnikom"

Izvor: Nderim Kaceli / Alamy / Profimedia

Predstavnik Srbije Princ od Vranje je pred samu Pjesmu Evrovizije izmijenio nastup koji smo gledali na PZE. Na društvenim mrežama su svi posebno obratili pažnju na trenutak kada ga plesači vuku po bini za noge, zbog čega su komentarisali "da su obrisali patos s njim".

Pogledajte nastup koji ćemo gledati u drugom finalu:

Ali oni koji su obecavali sok efekat i servirali nam kako brisu patos sa njim pa ja nmg

pic.twitter.com/1Rz13Gn1Kg — Petar | (@escpetar)May 9, 2025

(MONDO)