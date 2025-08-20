Crkvu od 600 tona premještaju na drugu lokaciju i to u jednom komadu: Poduhvat će trajati dva dana

Sjajan primjer kako se stara zdanja, koja su vrlo važna za čitavu zajednicu, mogu premjestiti bez ikakvih oštećenja. Ipak, priprema za ovu operaciju je dugo trajala.

Crkva u švedskom mjestu Kiruna, stara 113 godina, kreće na putovanje od 5 kilometara koje će trajati dva dana.

Naime, pošto je tlo u Kiruni podložno pomeranju i urušavanju jer je na tom području aktivan rudnik gvožđa, ugrožen je čitav centralni dio grada.

Zato je crkva, teška 600 tona, postavljena na posebnu platformu koja će se brzinom od 500 metara na sat kretati ka novom gradskom jezgru.

Objekat je visok 35 metara, a širok 40. Jednom prilikom je izglasana za najlepše švedsko zdanje koje datira pre pedesetih godina prošlog vijeka.

"Na ovo čekamo godinama i sada se konačno dešava", rekla je Sofija Lagerlof Mata, kulturni strateg.

Stefan Holmblad Johanson rukovodi projektom, pa je za njega ovo "istorijski događaj".

"Mnogo smo se pripremali. Ovo je veoma kompleksna i velika operacija i nemamo mjesta za greške. Ali, sve je pod kontrolom", rekao je.

Već prije petnaestak godina su brojni objekti u Kiruni premješteni na bezbedniju lokaciju, dok su drugi porušeni i ponovo izgrađeni. Pojedine znamenitosti su premještene bez ikakvih oštećenja poput tri stare drvene kuće i nekadašnjeg doma direktora rudnika.

Kula sa satom koja je nekada stajala na krovu gradske vjećnice je takođe pomjerena i sada se nalazi pored nove Skupštine grada.

Švedski zakon propisuje da se rudarenje ne smije obavljati ispod objekata.

"Ne postoji rizik da građani upadnu u pukotine. Ali bi one mogle vremenom da ugroze vodosnabdevanje, struju i kanalizaciju. Zato ljudi moraju da se presele pre nego što infrastruktura zakaže", objasnio je Robert Ilitalo iz Razvojne agencije Kirune.

Troškove premještanja crkve pokriva kompanija LKAB koja rukovodi rudnikom i predstavlja najvećeg poslodavca u Kiruni. Poduhvat košta više od milijardu dolara.

Iako se radi o skupom i inženjerski zahtevnom poslu, to Šveđane nije pokolebalo. Odlučili su da je premeste u jednom komadu uz pomoć čeličnih stubova i platformi koja se kreće uz pomoć modularnih transportera.

So this is happening right now here in Kiruna, Sweden. We're moving the massive wooden church. 0,5km/h to its new home in our new town. History being made on a Tuesday.pic.twitter.com/8zBAXmhv55 — Mia Stålnacke (@AngryTheInch)August 19, 2025

"Najveći zadatak je bio kako da pripremimo put za tako široku zgradu. Proširili smo ga na 24 metra i usput smo uklonili ulične svetiljke, semafore i most kome je ionako sledilo rušenje", rekao je Johanson.

Najdelikatniji dio predstavlja očuvanje enterijera, posebno oltarskih slika koje je oslikao princ Eugen, član švedske kraljevske porodice.

"To nije nešto što samo možete da skinete sa zida. Direktno je zalepljena za zid i bilo bi nemoguće skinuti je bez oštećenja. Tako da, i ona ostaje unutra i seli se zajedno sa crkvom, potpuno pokrivena i stabilizovana. To se odnosi i na orgulje sa 1.000 cevi", poručio je.

Preseljenje crkve nije samo inženjerska avantura za meštane već događaj koji budi velike emocije.

"Crkva je služila kao centar duhovnosti i mesto okupljanja mnogim generacijama. Pomjeranje je probudilo mnoge uspomene, tako da i njih selimo sa nama zajedno u budućnost", rekla je Mata.

Meanwhile in Kiruna, Sweden, we are moving this neo-gothic wooden church to its new location, in one piece! At 672 tons, this 112 year old beauty is slowly being rolled away. The move will allow mining activities to continue.

Watch live:https://t.co/q28vqd2Sjxpic.twitter.com/4imoIhU7mV — Joachim Beijmo (@jbeijmo)August 19, 2025

Johanson, osim što rukovodi projektom, pjeva i u crkvenom horu.

"Ovo je vrlo poseban zadatak za mene. Crkvu je LKAB izgradio pre više od 100 godina za ovdašnji narod. Sada je premještamo u novi grad", dodao je.

Dok se crkva kreće ka novoj lokaciji, prate je mnogi građani, ali i posjetioci uključujući i švedskog kralja Karla Gustava.

Švedska televizija cijeli događaj prenosi uživo kao dio "sporog programa".

