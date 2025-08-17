Da li je ovo najležerniji evropski grad? Mjesto gdje ljudi idu u kupovinu i šetaju ulicama - u kućnim ogrtačima

Da li biste mogli da zamislite da ovako šetate gradom?

Izvor: Tomasz Wozniak/Shutterstock

U malom ribarskom gradu na jugu Švedske, sasvim je uobičajeno videti ljude kako šetaju u bade-mantilima, bez obzira na doba dana. Uglavnom turisti, ali i Šveđani nerijetko u udobnim odjevnim kombinacijama izlaze na ulice i kupuju u supermarketima ili uživaju u suncu.

Torekov, mali primorski grad, poznat je po svom lokalnom molu (Morgonbrigan - jutarnji mol), čije ime se može povezati sa popularnom tradicijom jutarnjeg kupanja u moru. Gotovo svi mještani su vatreni sljedbenici ovog rituala - bilo u društvu ili sami. Za jutarnje kupanje na molu, bade-mantil je nepisana uniforma.

Morgonbrigan u Torekovu na poluostrvu Bjere je posebno živahan leti, kada ljudi dolaze da se kupaju, ali i da uživaju u prelijepom pogledu na moreuz Eresund i okolni seoski predeo. Odavde se u daljini vidi ostrvo Halands Vedero, kao i otvoreno more odakle trajekti plove za Dansku.

Posjetioci kažu da tamo pronalaze mir i mjesto za opuštanje i razmišljanje. Ljudi često dolaze na Jutarnji mol da gledaju izlazak sunca i fotografišu se, ili jednostavno uživaju u trenutku.

Sam grad Torekov nudi slikovite prizore na svakom koraku, kao što su kaldrmisane ulice i tradicionalne kuće. Ako vas put tamo odvede, naći ćete i nekoliko ugodnih kafića, restorana i malih prodavnica rukotvorina. Mirna, ruralna atmosfera čini Torekov savršenim mjestom za one koji traže odmor od gradske vreve.

