logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je ovo najležerniji evropski grad? Mjesto gdje ljudi idu u kupovinu i šetaju ulicama - u kućnim ogrtačima

Da li je ovo najležerniji evropski grad? Mjesto gdje ljudi idu u kupovinu i šetaju ulicama - u kućnim ogrtačima

0

Da li biste mogli da zamislite da ovako šetate gradom?

Torekov grad u Švedskoj Izvor: Tomasz Wozniak/Shutterstock

U malom ribarskom gradu na jugu Švedske, sasvim je uobičajeno videti ljude kako šetaju u bade-mantilima, bez obzira na doba dana. Uglavnom turisti, ali i Šveđani nerijetko u udobnim odjevnim kombinacijama izlaze na ulice i kupuju u supermarketima ili uživaju u suncu.

Torekov, mali primorski grad, poznat je po svom lokalnom molu (Morgonbrigan - jutarnji mol), čije ime se može povezati sa popularnom tradicijom jutarnjeg kupanja u moru. Gotovo svi mještani su vatreni sljedbenici ovog rituala - bilo u društvu ili sami. Za jutarnje kupanje na molu, bade-mantil je nepisana uniforma.

Morgonbrigan u Torekovu na poluostrvu Bjere je posebno živahan leti, kada ljudi dolaze da se kupaju, ali i da uživaju u prelijepom pogledu na moreuz Eresund i okolni seoski predeo. Odavde se u daljini vidi ostrvo Halands Vedero, kao i otvoreno more odakle trajekti plove za Dansku.

Posjetioci kažu da tamo pronalaze mir i mjesto za opuštanje i razmišljanje. Ljudi često dolaze na Jutarnji mol da gledaju izlazak sunca i fotografišu se, ili jednostavno uživaju u trenutku.

Sam grad Torekov nudi slikovite prizore na svakom koraku, kao što su kaldrmisane ulice i tradicionalne kuće. Ako vas put tamo odvede, naći ćete i nekoliko ugodnih kafića, restorana i malih prodavnica rukotvorina. Mirna, ruralna atmosfera čini Torekov savršenim mjestom za one koji traže odmor od gradske vreve.

(EUpravo zato/Punkufer)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švedska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA