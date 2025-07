Najfascinantniji most na svijetu "proslavio" 25. rođendan: Procjenjuje se da će ovo građevinsko čudo trajati 200 godina

Dansku prijestonicu Kopenhagen i švedski grad Malme povezuje jedinstven put – osam kilometara dug most Eresund, koji je proslavio 25 godina postojanja.

Izvor: Photosbypatrik/Shutterstock

U utorak (1. jul) je obilježena 25. godišnjica Eresundskog mosta, impresivne građevine duge skoro osam kilometara, koja od 2000. godine povezuje Dansku i Švedsku. Svakog dana preko mosta prođe u prosjeku više od 100.000 putnika, automobilom ili vozom.

Prema riječima ministra saobraćaja Danske, Tomasa Danijelsena, Eresund nije samo fizička veza između dvije zemlje, već simbol saradnje u regionu.

"Stalna povezanost. Ona donosi prosperitet i pozitivan razvoj u regionu Eresund. Ovo je vjerovatno jedan od najbolje povezanih prekograničnih regiona na svijetu, i zbog toga su nastale izuzetno dobre stvari", rekao je Danijelsen.

Gradonačelnica Malmea, Katrin Stjernfeld Jammeh, ističe da je most značajno doprinio švedskoj ekonomiji.

"Tržište rada u regionu raste. Mnoge danske kompanije žele da zapošljavaju radnike s ove, švedske strane", rekla je ona.

"Mnogim stanovnicima Malmea otvorila su se vrata znatno većeg tržišta rada. Blizina Kopenhagena, ali i svijeta, doprinijela je da se mnoge firme odluče da se ovde pozicioniraju i razvijaju", dodala je Jammeh.

Povodom jubileja, na švedskoj strani mosta sastali su se kraljevski parovi dveju zemalja, kralj Frederik i kraljica Meri iz Danske, kao i švedski kralj Karl Gustav i kraljica Silvija.

Zajedno su zatim u koloni vozila prešli most, zaustavili se na vještačkom ostrvu Peberholm usred Eresunda, a svečani program završen je na danskoj strani.

Eresundski most koji povezuje Švedsku i Dansku

Izvor: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je most građen pre više od dvije decenije, procenjivalo se da će trajati oko sto godina. Međutim, nedavno su naučnici sa Univerziteta u Lundu predstavili planove kako bi se njegov vek trajanja mogao udvostručiti.

Kombinacija mosta i tunela

Eresundski most je jedan od najfascinantnijih mostova svijeta, jer je u pitanju kombinacija mosta i (podvodnog) tunela, a za potrebe njegove izgradnje, napravljeno je i čitavo vještačko ostrvo.

Ujedno, ovo je i najduži most na svetu koji prelazi državnu granicu.

Eresundski most ili Eresundska veza namijenjena je za drumski (četiri trake) i železnički saobraćaj (dva kolosijeka) i najduži je kombinovani most-tunel takve vrste u Evropi.

Ideja za spajanje dva kopna preko Eresundskog moreuza, postojala još pre Drugog svjetskog rata, uoči kog je i odbačena. Detaljno je proučavana ponovo 1950-ih i 1960-ih godina od strana Vlada Švedske i Danske, ali je 1970-ih ponovo odbačena zbog ekonomske situacije i zabrinutosti za prirodu i posljedice koje bi izgradnja na nju mogla da ima.

Konačno, prema projektu danskog arhitekte Džordž K.S. Rotne ispred kompanije "COWI", gradnja je započeta 1995. godine. Posljednji dio je ugrađen 1999. godine, a most-tunel je zvanično otvoren 1. jula 2000. godine.

Most se proteže od Malmea sve do vještačkog ostrva Peberholm (ostrvo Biber koje je ime dobilo jer se nalazi odmah do prirodnog ostrva Saltholm, što znači So), smještenog na sredini moreuza. Ovo ostrvo je napravljeno od materijala iskopanog sa morskog dna tokom gradnje mosta.

Na tom ostrvu, most prelazi u tunel ukupne dužine četiri kilometra, od kojih se tri i po kilometra nalazi ispod površine mora. Tunel čini čak pet manjih tunela, od kojih su četiri su namijenjena drumskom i željezničkom saobraćaju, dok je peti za evakuaciju.

Ovaj most godišnje pređe preko 20 miliona ljudi, a najviše onih koji žive u Švedskoj, a rade u Danskoj, i obrnuto.

