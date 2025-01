Most zbog kojeg će vas boravak u Skandinaviji koštati manje! Zovu ga čudom arhitekture a spas je za turiste (VIDEO)

Skandinavske zemlje su čest izbor turista, kako zbog prirode tako i zbog istorije i kulture. Međutim, ovo važi za skuplju ekspediiju, posebno ako ste iz zemalja gdje zarade nisu kao u zapadnim evropskim državama. Ovo je trik kako da prođete jeftinije.

Izvor: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako planirate da posjetite Dansku, ali želite da uštedite na smještaju, Malme u Švedskoj može biti savršena baza za putovanje. Malme i Kopenhagen, glavni grad Danske, povezuje spektakularni Eresundski most – pravo arhitektonsko čudo i nezaobilazna atrakcija za turiste.

Eresundski most (na švedskom "Öresundsbron") je kombinacija mosta i tunela, dugačak 16 kilometara, koji spaja Malme i Kopenhagen preko Eresundskog moreuza. Most se sastoji od četiri trake za automobile i šina za vozove, što ga čini jednim od najimpresivnijih infrastrukturnih projekata u Evropi.

Izgrađen 2000. godine, Eresundski most simbolizuje saradnju između Švedske i Danske, olakšavajući ne samo svakodnevni život lokalnih stanovnika već i turističke tokove između dvije zemlje. Njegova arhitektonska ljepota i tehnička inovacija privlače posjetioce iz cijelog svijeta.

Povoljnije u Dansku preko Eresundskog mosta

Ipak, on omogućava i mnogo jeftiniju posjetu Danskoj, koja važi za jednu od najskupljih, posebno danska prestonica Kopenhagen. Zato mnogi iskusni turisti kao glavni trik za posetu ovoj prelepoj metropoli preporučuju odsedanje s druge strane Eresundskog mosta, u Malmeu.

Malme u Švedskoj, iako je tipičan sknadinavski grad, važi za onaj gdje je smještaj znatno povoljniji, a ako putujete iz Srbije, avio-karte do Malmea mogu koštati i nekoliko puta manje nego do Kopenhagena. Dakle, dobitna kombinacija, jeftiniji smještaj i jeftiniji prevoz, dok turistima ostaje samo da pređu Eresundski most, automobilom, autobusom ili čak vozom. Potrebno je u proseku oko pola sata do 40 minuta.

"Noćenje u Malmeu omogućilo mi je da uštedim na troškovima i da svakog dana obilazim Kopenhagen uz pomoć voza koji prelazi Eresundski most", ističe za EUpravo zato Ana P, koja je nedavno posetila ovu regiju.

Voz na svakih 20 minuta, karta do 16 evra

Vozovi iz Malmea do Kopenhagena polaze svakih 20 minuta, a putovanje traje oko pola sata. Dok prelazite most, pruža se nevjerovatan pogled na more i panorame oba grada. U jednom trenutku voz prolazi kroz most, a zatim zaranja u tunel ispod mora, što dodaje dozu uzbuđenja.

Vozom možete doći do centra Kopenhagena što omogućava lakše razgledanje prestonice Danske.

Cijene karte su relativno pristupačne, već oko 16 evra, a možete ih kupiti direktno na stanici, na automatu ili onlajn.

Ono što je važno jeste da ne zaboravite da ponesete pasoš, ako ste građani zemalja koje nisu u EU, poput Srbije, ili ličnu kartu ako ste građani EU. Iako je ovo putovanje između dvije zemlje Šengena, na granici se mogu vršiti nasumične provjere.

Izvor: Youtibe Printscreen/ Denmark’s ‘Disappearing Road’ Is Really An Awesome Underwater Highway

Vožnja vozom ne samo da vam omogućava da uživate u veličanstvenom pogledu na moreuz Eresund, već i da stignete direktno u srce Malmea.

Kada je u pitanju vožnja automobilom, putarina jeste malo skuplja i iznosi oko 60 evra, ali mnogi misle da je ovo iskustvo vrijedno svake pare.

Jednom kada stignete u Kopenhagen, otvoriće vam se vrata grada poznatog po svojoj bogatoj istoriji, modernom dizajnu i opuštenom načinu života. Prošetajte Nihavnom, slikovitom lukom sa šarenim kućama i restoranima, ili posetite Tivoli, jedan od najstarijih zabavnih parkova na svijetu. Za ljubitelje kulture, tu su Nacionalni muzej Danske i dvorac Rosenborg.

Takođe, uzmite u obzir da Eesundski most nije samo poveznica između dvije zemlje – on je atrakcija koja svako putovanje čini nezaboravnim. Bez obzira na to da li ste ljubitelj arhitekture, prirode ili gradske vreve, ova ruta nudi ponešto za svakoga.

(Eupravo zato)