Švedska je nezvanični šampion svijeta u fudbalu

Pobjedom protiv Alžira u prijateljskom meču, Švedska je postala šampion svijeta u fudbalu, iako se Mundijal nije igrao.

Izvor: SIMON HASTEGÅRD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Švedske savladala je Alžir na svom terenu (4:3) i tako osvojila titulu šampiona svijeta! Ne iznenađuje nas ako vam ova rečenica zvuči kao da smo je upravo izmislili bez ikakvog pokrića, ali nije baš tako. Pored svjetske titule koja se na svake četiri godine osvaja na Mundijalima postoji i titula za "Nezvaničnog šampiona svijeta". E, do nje su stigli Šveđani!

Na meču koji se igrao u Solni švedski reprezentativac Ken Sema postigao je prva tri gola, a zatim je njegov zemljak Anton Saletros zatresao mrežu Alžiraca i po četvrti put. Gosti iz Afrike probali su da se vrate, pogađali su Ismael Benaser, Jasin Benzija i Nabil Bentaleb, ali to nije bilo dovoljno da se odbrani svjetska titula. Da, ako vam nije bilo jasno do sada, Švedska je uzela titulu koju je do sada držao Alžir!?

Titula "Nezvaničnog šampiona svijeta" zapravo je samo dobra šala koju su smislili Škoti, a popularizovali ljubitelji fudbala širom svijeta. U narednom periodu će njome moći da se ponose Šveđani, sve dok ne budu poraženi na nekom od narednih mečeva koji će njihova seniorska reprezentacija igrati.

Kako je nastala titula "Nezvanični šampion svijeta"?

Nakon što je Engleska osvojila Svjetsko prvenstvo 1966. godine, njihove komšije Škoti nisu bili baš oduševljeni. Zapravo, čekali su prvu priliku za osvetu, u narednom međusobnom okršaju imali su dodatni motiv i uspjeli su u svojoj namjeri. Pobijedili su Engleze i proglasili se "Nezvaničnim šampionima svijeta". Više iz šale nego ozbiljno, ali ipak veoma bitno za cijelu ovu priču.

Tek nekoliko decenija kasnije fudbalski zaljubljenici sa raznih krajeva Evrope sjeli su za sto, napravili plan i učinili da ova ideja zaživi. Oni su se vratili gotovo 150 godina u prošlost, odredili sva pravila koja su bitna za rangiranje i postavi temelje borbe za titulu "Nezvanični šampion svijeta".

Prvi međunarodni meč koji FIFA priznaje je remi bez pogodaka koji su Škotska i Engleska odigrale u Glazgovu 1872. godine. Tada je titula "Nezvanični šampion svijeta" ostala upražnjena, pa se za početak praćenja uzima naredni meč istih timova - kada je Engleska pobijedila 4:2 na meču u Londonu, 1873. godine. Kako su na početku reprezentacije jako rijetko igrale mečeve, titula se u narednim godinama tek polako selila u Vels i Irsku, da bi tek 1931. godine zapravo napustila Britaniju - jer je Austrija savladala Škotsku (5:0)!

Ko je sve bio "Nezvanični šampion svijeta"?

Škotska je rekorder jer je čak 86 puta pobijedila u meču za titulu "Nezvaničnog šampiona svijeta", Engleska je na drugom mjestu sa 73 pobede, dok je na trećoj poziciji Argentina koja ima samo jednu pobjedu manje. U samom vrhu su još Holandija sa 58 pobjeda, Italija sa 45, Rusija kao nasljednik SSSR sa 41, pa Brazil sa 38, Francuska sa 33 i Njemačka sa 31. aktuelni šampion Švedska ima 29 pobjeda u mečevima za titulu, po tom parametru je deseta u istoriji!

Zanimljivo, reprezentacija Hrvatske je 11 puta bila nezvanični šampion svijeta, a 22 puta je igrala meč za titulu. Oni dijele 19. mjesto na tabeli sa Grčkom i Japanom, a na Svjetsko prvenstvo 2022. godine putovali su kao "Nezvanični šampioni svijeta". Reprezentacija Srbije, kao nasljednik Jugoslavije, pet puta je držala ovu titulu, a čak 18 puta igrala je meč na kojem je mogla da je osvoji. Po broju titula izjednačeni su sa Alžirom, Belgijom, Obalom Slonovače i Sjevernom Irskom. Zanimljivo, SFRJ je sa titulom "Nezvaničnog svjetskog šampiona" počela Evropsko prvenstvo 1984. godine, a zatim je istu titulu osvojila odmah nakon sankcija, pobjedom nad Južnom Korejom 1995. godine.

Vjerovatno će vas iznenaditi podatak da je Severna Koreja deset puta bila svjetski šampion, ali se i to desilo u istoriji. Takođe, dvije titule ima Liberija, a ovu posljednju im je krajem 2024. godine skinuo Alžir, prethodni šampion svijeta. Kada smo kod egzotike, tu su i dvije titule za Gruziju, odnosno po jedna za Kurasao i Sijera Leone.

Bonus video:

Pogledajte 00:48 Srbija, Orlovi, Albanija, Tirana, Fudbaleri Srbije Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)