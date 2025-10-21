Prirodni fenomen isprepletan legendama: Kakav je to Đavolji sto u srcu Palatinatske šume?

Ovaj prirodni fenomen nije samo geološko čudo, već i mjesto isprepletano legendama, šetnjama kroz netaknutu šumu i vidikovcima.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

U tišini Palatinatske šume, stoji kamen koji izgleda kao da ga je sam đavo ostavio za sobom. Zovu ga Teufelstisch, što u prevodu sa njemačkog znači "Đavolji sto", i vjerujte, zaista djeluje kao da je tu nešto natprirodno umiješalo prste.

Ali prije nego što zakoračimo u svijet legende, krenimo od početka, kroz šumu, uzbrdo, prema jednoj od najneobičnijih prirodnih formacija u Njemačkoj.

Gdje se nalazi Teufelstisch?

Teufelstisch se nalazi u jugozapadnoj Njemačkoj, u saveznoj pokrajini Rheinland-Pfalz, blizu gradića Hinterweidenthal, u regiji Wasgau, koja je dio većeg područja poznatog kao Palatinate Forest (Pfälzerwald).

Palatinatska šuma i put do Đavoljeg stola

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Ovaj kraj je dio UNESCO biosfernog rezervata, poznat po gustim borovim šumama, stazama koje vijugaju između pješčara i vazduhu koji miriše na smolu i vlagu.

Do Teufelstischa se dolazi lako.

Postoji obeležena staza iz Hinterweidenthala, dugačka oko 1 km (20-30 minuta lagane šetnje), pogodna i za porodice sa djecom. Parking je dostupan u podnožju.

Šta je zapravo Teufelstisch?

Na prvi pogled izgleda kao da je neko postavio ogroman kamen na dvije noge.

U stvarnosti, riječ je o prirodnoj formaciji od crvenog peščara, visokoj oko 14 metara. Nastala je erozijom tokom miliona godina, kada je vjetar, voda i vremenski uslovi "pojeli" sve osim onoga što danas vidimo - kameni "sto" sa masivnom pločom na vrhu.

Đavolji sto

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Međutim, racionalna objašnjenja ne oduzimaju mističnost ovom fascinantnom mjestu. Naprotiv - ovdje mašta i nauka idu ruku pod ruku.

Legenda o Đavoljem stolu

Kao i svaki lokalitet koji izaziva čuđenje, i Teufelstisch ima svoju legendu, odnosno više njih.

Priča kaže da je sam đavo jednom krenuo preko Palatinske šume i umorio se. Nije imao gdje da sjedne, pa je od ogromnih stijena napravio sto i klupu da predahne.

Drugi mit govori o tome kako je đavo priredio gozbu baš na ovom mjestu, zajedno sa svojim demonskim društvom, i da se nakon veselja sto zaboravio ili ga je namjerno ostavio kao opomenu.

Postoji i treća, manje poznata priča, o seljaku koji je nadmudrio đavola. Đavo mu je ponudio bogatstvo u zamjenu za dušu, ali je seljak tražio da ugovor potpišu "na stolu koji đavo sam donese". Đavo je napravio sto od stijena, ali dok ga je postavljao seljak je pobjegao. Ostao je samo sto kao dokaz da se susret zaista dogodio.

Bilo kako bilo, meštani su mu dali ime - Đavolji sto, i tako je ostao upamćen do danas.

Pogled koji se ne zaboravlja

Kada stignete do Teufelstischa, prizor vas ostavi zatečenim.

Đavolji sto

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Masivna stijena kao da lebdi. Možete je posmatrati iz različitih uglova, a staza oko nje vodi do vidikovca sa kojeg se pruža divan pogled na okolne šumske vrhove.

Šetnja kroz Palatinatsku šumu

Jedna od najlepših stvari u vezi sa Teufelstischom nije samo sam lokalitet, već i put do njega. Palatinska šuma je magična, gusta borovina, mahovina pod nogama, mirisi zemlje i borovih iglica, tišina koju povremeno remeti samo ptičji zov ili šuštanje lišća.

Palatinatska šuma

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Ova šuma krije na stotine kilometara staza za planinarenje i biciklizam, kao i brojne druge peščane formacije koje vrijedi istražiti, poput Altschlossfela, Trifels Castle, ili Dahner Felsenland, regije prepune bizarnih stena, ruševina i legendi.

Pogled sa vidikovca u Palatinatskoj šumi

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Korisne informacije za posjetioce

Lokacija: Hinterweidenthal, Rheinland-Pfalz, Njemačka

Parking: Besplatan parking u podnožju

Pristup: Laka šetnja, oko 1 km do lokacije

Idealno vrijeme za posjetu: Proljeće do jeseni (maj-oktobar)

Pogodno za djecu: Da

Ulaz: Besplatan

Dodatno: Avantura park za djecu i restorani u blizini.

Za kraj - priroda, legenda i tišina

Teufelstisch nije samo zanimljiva stijena.

To je mjesto gdje se priroda i legenda susreću, gdje zaboravite na buku svakodnevice i utonete u mir šume koja pamti mnogo više nego što možemo zamisliti.

Ako vas put nanese kroz jugozapadnu Njemačku, ne zaobilazite ovaj lokalitet.

Možda đavola nećete sresti, ali doživjećete jedno posebno mjesto koje ostaje u sjećanju, kao pravi, tiho ispričan mit u srcu prirode.