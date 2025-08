Manje poznata plaža proglašena najboljom u Evropi: Svi odustanu tik od nje, a ima crveni pijesak i bistru vodu

Jedna tiha plaža na ostrvu Malta zauzela je prvo mjesto.

Izvor: Nowaczyk/Shutterstock.com

Vjerovatno ste posljednji put, kada ste maštali o ljetnjem odmoru na nekoj evropskoj plaži, odmah nakon toga pomislili na cijene avionskih karata za Italiju i Grčku. I iako se ne može osporiti da su ove dvije zemlje svjetski poznate po svojim pješčanim obalama, nijedna od njih se, prema organizaciji European Best Destinations (EBD), ne smatra mjestom sa najboljom plažom u Evropi.

EBD je nedavno objavio svoj izvještaj za 2024. godinu o najljepšim plažama Evrope, a njihov izbor za broj jedan mogao bi da vas iznenadi. Ljepota je, naravno, subjektivna, ali da bi identifikovali 15 najslikovitijih plaža i proglasili najljepšu u Evropi, EBD je anketirao preko 100.000 putnika iz 116 zemalja.

Dok su neka mjesta sa liste, poput Porto Timonija na grčkom ostrvu Krf i plaže Kalpe na španskoj Kosta Blanki, već dobro poznata putnicima, druga poput plaže Ksamil u Albaniji, plaže Oludeniz u Turskoj i Las Teresitas na Kanarskim ostrvima, bila su manje očekivana.

Međutim, na sam vrh liste dospjela je neupadljiva plaža na ostrvu Malta, čime je ovo mediteransko ostrvo konačno dospjelo (bukvalno i figurativno) u centar pažnje.

Izvor: Balate.Dorin/Shutterstock.com

Na malteškom jeziku naziv "Ghajn Tuffieha" znači "Oko jabuke", a lokalno je poznata i kao "Rivijera plaža". Ova plaža je omiljena zbog svoje očuvane prirodne ljepote. Njena obala nije samo pješčana, što je rijetkost jer je Malta poznata po stjenovitim plažama, već ima crveni pijesak. Takođe je poznata po kristalno čistoj vodi i zadivljujućim liticama koje je okružuju.

Nalazi se na sjevernom dijelu ostrva. Važno je napomenuti da Maltu zapravo čini više ostrva, a tri najveća i naseljena su Malta, Gozo i Komina. Ghajn Tuffieha Bay Beach je vrlo blizu mnogo poznatije plaže Golden Bay, ali daleko manje posjećena. Razlog?

Da biste stigli do ove uvučene, pješčane obale, morate da se spustite više od 100 stepenika. I dok mnogima vučenje velike torbe niz (i nazad uz) stepenice ne zvuči kao opuštajući dan na suncu, ovdje putovanje ima isto toliko značaja koliko i sama destinacija.

Oni koji se odluče na ovaj put, biće nagrađeni manjim gužvama, kristalno čistom vodom za plivanje i stazama kroz litice, uključujući i jednu koja vodi do Golden Bay plaže. Sve to, uz osjećaj da ste stigli na najljepšu plažu u cijeloj Evropi. Po našem mišljenju, to je putovanje koje se i te kako isplati.

(MONDO)