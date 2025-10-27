Putovanja po mjeri, digitalni vodiči i bijeg u tišinu: Koji su top trendovi u turizmu za 2026?

Putovanja više nisu samo bjekstvo, već sredstvo samoistraživanja i izraza identiteta.

Izvor: Shutterstock/Zigres

Turizam u 2026. godini ulazi u fazu u kojoj dominiraju lična iskustva, napredna tehnologija i sve izraženija želja za autentičnošću.

Prema istraživanju Booking.com-a među više od 29.000 putnika iz 33 zemlje, putovanja sve više postaju odraz ličnih vrijednosti, emocija i stila.

Putovanja po mjeri

Putnici sve manje prate klasične ture, a sve više traže destinacije koje odgovaraju njihovim interesovanjima i životnom stilu.

Internet servisi olakšavaju izbor mjesta, smještaja i aktivnosti, prateći raspoloženje i želje korisnika.

Turista na aerodromu

Izvor: Jaromir Chalabala/Shutterstock

Fantazija kao inspiracija

Sve je popularnije "bjegstvo iz realnosti" - destinacije koje podsjećaju na bajke, filmske scene ili video igre postaju hit.

Putnici traže mjesta sa dvorcima, gustim šumama i srednjovjekovnim festivalima, dok im AI pomaže da pronađu tačno ono što zamišljaju.

Edinburg dvorac u Škotskoj

Izvor: Shutterstock

Pametni smještaji i roboti domaćini

Tehnologija ulazi i u privatni smještaj, dok sve više objekata koristi pametne sisteme i robotske asistente, a gosti ih rado prihvataju iz radoznalosti ili praktičnih razloga.

Putovanja kao test odnosa

Skoro 70% putnika koristi putovanja kao način da proveri kompatibilnost s novim partnerima ili prijateljima, kroz zajedničke avanture u nepoznatom okruženju.

Momak i devojka na aerodromu, gledaju u avion.

Izvor: Oleg Elkov / Alamy / Alamy / Profimedia

Hrana kao suvenir

Umjesto razglednica, turisti kući sve češće donose lokalne začine, ulja i posuđe, praktične uspomene sa ukusom i mirisom destinacije.

Izvor: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

Povratak automobilskim turama

Deljenje prevoza, AI aplikacije za planiranje ruta i autonomna vozila menjaju način na koji se putuje kolima, dok je spontanost ponovo na cijeni.

Astrologija i duhovni begovi

Sve više ljudi bira destinacije prema horoskopu, lunarnim fazama i "energetskoj vibraciji mjesta".

Generacija Z prednjači u ovakvom pristupu.

Zdravlje i tišina kao luksuz

Wellness više nije luksuz već standard, personalizovani tretmani, pametna ogledala i prostori za digitalni detoks sve su traženiji.

Tišina, priroda i mir postaju vrhunac odmora.

Izvor: Shutterstock

Putovanja iz nostalgije

Zahvaljujući tehnologiji, sve više ljudi ponovo posjećuje mjesta iz djetinjstva, sa starih slika ili porodičnih priča, slaveći život i male trenutke.

Putovanja u 2026. godini prestaju da budu samo bijeg od svakodnevice, postaju lični projekti, emocionalna iskustva i digitalno vođene avanture.

Od bajkovitih destinacija do tišine u prirodi, savremeni turisti tragaju za smislom, autentičnošću i vezom sa sobom i svijetom oko sebe. Tehnologija je tu da pomogne, ali su u fokusu i dalje ljudi, njihovi odnosi i unutrašnje potrebe.

Budućnost turizma je personalna, održiva i inspirativna više nego ikad do sada.

