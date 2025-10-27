Putovanja po mjeri, digitalni vodiči i bijeg u tišinu: Koji su top trendovi u turizmu za 2026?

Putovanja više nisu samo bjekstvo, već sredstvo samoistraživanja i izraza identiteta.
Turizam u 2026. godini ulazi u fazu u kojoj dominiraju lična iskustva, napredna tehnologija i sve izraženija želja za autentičnošću.
Prema istraživanju Booking.com-a među više od 29.000 putnika iz 33 zemlje, putovanja sve više postaju odraz ličnih vrijednosti, emocija i stila.
Putovanja po mjeri
Putnici sve manje prate klasične ture, a sve više traže destinacije koje odgovaraju njihovim interesovanjima i životnom stilu.
Internet servisi olakšavaju izbor mjesta, smještaja i aktivnosti, prateći raspoloženje i želje korisnika.
Fantazija kao inspiracija
Sve je popularnije "bjegstvo iz realnosti" - destinacije koje podsjećaju na bajke, filmske scene ili video igre postaju hit.
Putnici traže mjesta sa dvorcima, gustim šumama i srednjovjekovnim festivalima, dok im AI pomaže da pronađu tačno ono što zamišljaju.
Pametni smještaji i roboti domaćini
Tehnologija ulazi i u privatni smještaj, dok sve više objekata koristi pametne sisteme i robotske asistente, a gosti ih rado prihvataju iz radoznalosti ili praktičnih razloga.
Putovanja kao test odnosa
Skoro 70% putnika koristi putovanja kao način da proveri kompatibilnost s novim partnerima ili prijateljima, kroz zajedničke avanture u nepoznatom okruženju.
Hrana kao suvenir
Umjesto razglednica, turisti kući sve češće donose lokalne začine, ulja i posuđe, praktične uspomene sa ukusom i mirisom destinacije.Izvor: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia
Povratak automobilskim turama
Deljenje prevoza, AI aplikacije za planiranje ruta i autonomna vozila menjaju način na koji se putuje kolima, dok je spontanost ponovo na cijeni.
Astrologija i duhovni begovi
Sve više ljudi bira destinacije prema horoskopu, lunarnim fazama i "energetskoj vibraciji mjesta".
Generacija Z prednjači u ovakvom pristupu.
Zdravlje i tišina kao luksuz
Wellness više nije luksuz već standard, personalizovani tretmani, pametna ogledala i prostori za digitalni detoks sve su traženiji.
Tišina, priroda i mir postaju vrhunac odmora.Izvor: Shutterstock
Putovanja iz nostalgije
Zahvaljujući tehnologiji, sve više ljudi ponovo posjećuje mjesta iz djetinjstva, sa starih slika ili porodičnih priča, slaveći život i male trenutke.
Putovanja u 2026. godini prestaju da budu samo bijeg od svakodnevice, postaju lični projekti, emocionalna iskustva i digitalno vođene avanture.
Od bajkovitih destinacija do tišine u prirodi, savremeni turisti tragaju za smislom, autentičnošću i vezom sa sobom i svijetom oko sebe. Tehnologija je tu da pomogne, ali su u fokusu i dalje ljudi, njihovi odnosi i unutrašnje potrebe.
Budućnost turizma je personalna, održiva i inspirativna više nego ikad do sada.
(M.A./EUpravo zato/tumagazin.rs)