Ne želite da se ugojite tokom praznika? Ove trikove koristi i sama dijetetičarka, a jede sve

Dijetičarka je otkrila kako da jedete sve sa praznične trpeze, a da se ne ugojite.

Praznici su najteže vrijeme u godini za one koji pokušavaju da paze na liniju. Bogatstvo ukusnih jela i slatkiša, sjedenje za stolom, a često i alkohol, jednostavna su formula za nekoliko kilograma više. Kako to da spriječite? Na ovo pitanje odgovara američka dijetetičarka Kara Kolijer.

Iako su praznične tradicije divne i vrijedne njegovanja, za ljude koji kontrolišu ishranu, one predstavljaju veliko izazovno vrijeme. Veoma je teško ne prepustiti se prazničnoj atmosferi za stolom i ne uzeti još jednu porciju pita, probati još kolača ili čokolade koju smo dobili za poklon.

Glavni "grijehovi" praznika

Prvo je važno biti svjestan s kojim izazovima ćete se suočiti. Dijetetičarka Kara Kolijer na svom blogu nutrisense.io definiše glavne grijehe prazničnog perioda:

nepromišljeno i prekomjerno konzumiranje visokokaloričnih jela,

prejedanje iz stresa,

nedostatak fizičke aktivnosti,

prekomjerno konzumiranje alkohola,

društveni pritisci i

poremećen dnevni ritam.

Kao što se vidi, ima ih prilično mnogo. Međutim, kako ističe Kolijer, dovoljno je da primijenite nekoliko mjera opreza i možete proći kroz ovaj period bez većih "promašaja".

8 savjeta Kare Kolijer

"Evo nekoliko savjeta kojih se pridržavam kako bih spriječila prekomjeran porast tjelesne mase tokom praznika i održala zdrav način života", započinje dijetetičarka.

1. Postupajte po pravilu 80/20

Moto "sve može, samo umjerenost" u osnovi je dobar, ali neprecizan. Postavljanje jasnih okvira 80/20 pomoći će vam da se bolje kontrolišete. Na čemu se zasniva ovo pravilo? Kao što piše, 80 odsto vaše ishrane treba da čine nutritivno bogati i zdravi obroci, dok preostalih 20 odsto može biti tzv. rekreativna hrana - slatkiši, slane grickalice itd.

Na ovaj način ne samo da ćete se osjećati dobro fizički jer ne opterećujete probavni sistem, već ćete i psihički biti smireni, uživajući u hrani koja je inače "zabranjena", ali kojoj je teško odoljeti.

2. Planirajte unaprijed

Znate da idete na prazničnu zabavu ili druženje sa prijateljima? Vrijedi prije izlaska pojesti zdravu užinu bogatu vlaknima i proteinima. To će smanjiti glad za stolom i pomoći varenju nakon obroka.

3. Budite aktivni

Praznici ne znače da treba samo sjediti za stolom. Nagovorite porodicu na šetnju poslije obroka. To će svima prijati. Takođe, važno je vježbe poslije praznika ne shvatati kao kaznu ili način da se "spale" kalorije, već ih doživljavati kao prijatnu aktivnost koju radite za sebe.

4. Kontrolišite porcije

Umjerenost je ključna. Iako vas tokom praznika svuda mame ukusna jela, treba imati na umu svoje zdravlje. Nema ničeg lošeg u tome da probate sve, ali uvijek sebi stavljajte što manje porcije. Male porcije mnogih jela i dalje bi trebalo da vas zasite. Ako to nije dovoljno, uvijek možete da dodate još - opet umjerenost.

5. Pazite na hidrataciju

Pijenje odgovarajuće količine vode tokom dana pomaže da se osjećate sitije, čime se izbjegava prejedanje.

6. Ograničite alkohol

Alkohol je ne samo veoma kaloričan, već slabi i samokontrolu, zbog čega je teže držati se zdravih navika. Vrijedi se sjetiti alternativa - bezalkoholna piva i vina ili zdravi kokteli.

7. Jedite polako

Obratite pažnju na signale koje šalje tijelo. Ako jedete brzo i grubo, tijelo neće stići da signalizira da je sito, a sljedeći obroci biće "previše". Polako žvaćite svaki zalogaj, ne samo da ćete više uživati u ukusu hrane, već ćete i ograničiti količinu unesene hrane.

8. Budite fleksibilni

Ako ne uspijete da ispunite 100 odsto svog plana ili pretjerate, nemojte se brinuti. Samo nastavite i vratite se zdravim navikama. Vaše tijelo će brzo vratiti balans.

