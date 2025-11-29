Niskokaloričan i moćan: 5 stvari koje se mijenjaju u tijelu kad jedete svježi sir

Svježi sir je mekan, kremast, bogat proteinima. A koje prednosti ima za zdravlje?

Izvor: Shutterstock/Makivka_photo

Svježi sir poboljšava unos proteina i podržava mišiće.

Jača kosti i reguliše šećer u krvi.

Većini ljudi je bezbjedan, a intolerantni na laktozu treba da paze.

Ako tražite namirnicu koja je ukusna, laka za kombinovanje i donosi ozbiljne benefite vašem zdravlju, svježi sir je jedan od najboljih izbora. Bogat proteinima, vitaminima i mineralima, može da utiče na vašu energiju, mišiće, kosti i regulaciju šećera u krvi.

Evo šta se dešava u vašem tijelu ako redovno jedete svježi sir:

1. Unosite više proteina

Svježi sir je dugo bio popularan među sportistima i ljubiteljima teretane zahvaljujući visokom sadržaju proteina. Proteini u svježem siru uglavnom dolaze iz kazeina, koji se sporo vari.

Kao mliječni proizvod, svježi sir je kompletan protein. Sadrži svih devet esencijalnih amino-kiselina koje tijelo ne može samo da proizvede.

2. Lakše upravljate tjelesnom težinom

Svježi sir je niskokaloričan i bogat proteinima. Ishrana bogata proteinima može da pomogne mršavljenju i smanjenju rizika od gojaznosti.

Protein više zasiti i ima veći termički efekat od ugljenih hidrata i masti, što znači da tijelo troši više kalorija na varenje. Visok unos mliječnih proizvoda u kombinaciji sa niskokaloričnom ishranom može pomoći da gubite masno tkivo, a da pritom sačuvate mišićnu masu. Kalcijum iz svježeg sira pomaže smanjenju stvaranja masnih naslaga i povećanju njihove razgradnje, a može da utiče i na to da se više masti izbaci stolicom.

3. Bolja regulacija šećera u krvi

Protein iz svježeg sira može da pomogne stabilnijem nivou šećera u krvi. Sporo varenje proteina sprečava nagle skokove glukoze. Protein takođe povećava lučenje insulina, hormona koji transportuje glukozu u ćelije.

4. Jače kosti

Svježi sir doprinosi zdravlju kostiju jer sadrži ključne nutrijente:

Kalcijum: pomaže održavanju jakih kostiju; nizak unos povećava rizik od osteoporoze i preloma.

Fosfor: veoma redak nedostatak, ali kada postoji, dovodi do slabih, bolnih, omekšanih kostiju.

Protein: može da uspori gubitak koštane mase i smanji rizik od preloma kod starijih osoba.

5. Lakše gradite mišiće

U kombinaciji sa treningom snage, svježi sir može da doprinese rastu mišića. Proteini obezbjeđuju amino-kiseline potrebne za regeneraciju i obnovu mišićnog tkiva.

Konzumiranje kazeina pred spavanje, posebno poslije večernjeg treninga, može da poboljša oporavak mišića jer povećava dostupnost amino-kiselina tokom noći. Kazein takođe usporava razgradnju mišića.

Mliječni proizvodi poput svježeg sira mogu da pomognu starijim osobama da spriječe gubitak mišićne mase.

Nutritivne vrijednosti svježeg sira

Nutritivni sastav zavisi od vrste mlijeka, ali pola šolje (oko 110 g) nemasnog svježeg sira sadrži približno:

Kalorije: 93

Masti: 2,6 g (3,33 odsto dnevne vrednosti)

Natrijum: 362,5 mg

Ugljeni hidrati: 4,9 g

Vlakna: 0 g

Dodati šećeri: 0 g

Proteini: 12,4 g

Ko ne bi trebalo da jede svježi sir?

Svježi sir je uglavnom bezbjedan za većinu ljudi, ali može da izazove neželjene efekte kod pojedinaca.

Pošto je riječ o svježem siru, sadrži više laktoze nego tvrdi, zreli sirevi. Kod osoba sa intolerancijom na laktozu može da izazove gasove, nadimanje, dijareju, mučninu i bol u stomaku.

Ipak, svježi sir ima manje laktoze nego mlijeko, oko 0,7 do 4 g po pola šolje. Većina osoba sa intolerancijom može da toleriše do 12 g laktoze odjednom ili 18 g raspoređeno tokom dana, piše Health.

(Mondo.rs)