Kardiohirurg stavio tačku: Ovako konzumiranje jaja utiče na vaš životni vijek

Dr Džeremi London, kardiohirurg, zaustavio je dilemu mnogih i otkrio kako jaja u ishrani utiču na dužinu života i zdravlje.

Izvor: JFDIORIO/Shutterstock/YouTube/Mel Robbins

Jaja podržavaju vitalnost.

Pomažu srcu i tijelu.

Dr Džeremi London, kardiohirurg, otkrio je da li nam svakodnevna konzumacija koristi ili šteti.

Jaja već dugo izazivaju kontroverze u dijetetskim debatama. Neki ih smatraju superhranom, dok drugi upozoravaju na opasan holesterol. Godinama je oko ove teme nastalo mnogo mitova i dijetetskih nesporazuma. Uticaj jaja na organizam nije uvek očigledan i često zavisi od dodatnih faktora.

Ipak, činjenica je da ih nije potrebno ograničavati na dva komada nedjeljno da bi ishrana bila bezbjedna. Dr Džeremi London, kardiohirurg, odlučio je da razbije ove mitove u svom nedavnom snimku na društvenim mrežama.

"Svako dnevno konzumiranje jaja može da bude jedan od najboljih načina da se očuvaju vitalnost i zdrav stil života", istakao je poznati ljekar.

Zašto je dobro da jedemo jaja?

Jaje su "pravi koktel zdravlja". Sadrže visokokvalitetne proteine sa svih devet esencijalnih aminokiselina, kao i vitamine i minerale, poput vitamina D, ključnog za imunitet i vitamina B12, koji podržava energetski metabolizam.

Ne treba zaboraviti ni na sastojke poput luteina i zeaksantina, koji štite vid ili holina, koji pomaže pamćenju, zdravlju jetre i funkcionisanju ćelija. Kako je istakao dr London, ovi nutrijenti pomažu u borbi protiv hroničnih upala, oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Holesterol u jajima i zdravlje

Jedan od glavnih argumenata protivnika jaja je visok sadržaj holesterola. Jedno jaje sadrži oko 180 mg ove supstance. Dr London, međutim, umirio je sve - kod zdravih osoba, organizam sam reguliše nivo holesterola.

"Jetra smanjuje proizvodnju holesterola kada unos spolja raste", objašnjava ekspert.

Da, neke osobe su osjetljivije na holesterol i treba da paze na njegov unos. Ipak, za većinu ljudi jaja nisu opasna, a ključ za zdravlje srca je prije kontrola drugih faktora poput visokog pritiska, pušenja ili insulinske rezistencije.

Koliko jaja dnevno da jedemo?

Idealna kombinacija je da se jaja služe sa povrćem, cjelovitim žitaricama i zdravim mastima. Preporuke za njihov unos mijenjale su se kroz godine, ali važno je imati na umu da je svaki organizam drugačiji i da treba slušati sopstvene potrebe, a u slučaju sumnje konsultovati ljekara ili nutricionistu.

Prema izvještajima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), zdravi odrasli mogu bezbjedno da konzumiraju od 10 do 12 jaja nedjeljno, što je oko jedno do dva jaja dnevno.

Američko udruženje za srce (AHA) takođe naglašava da jaja mogu da budu dio zdrave ishrane. Prema njihovim preporukama, zdrave osobe mogu da jedu jedno cijelo jaje dnevno u okviru dijete koja podržava zdravlje srca. Za starije, zdrave osobe, AHA dopušta i dva jajeta dnevno, pod uslovom da je ishrana "zdrava za srce".