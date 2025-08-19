Kardiolozi upozoravaju: Ova jutarnja navika povećava rizik od tromba, a samo jedna čaša vode pomaže

Stručnjaci upozoravaju da, iako tromboza može da pogodi svakoga, određeni faktori rizika, kao i svakodnevne navike, mogu dodatno da povećaju vjerovatnoću njenog pojavljivanja.

Kardiolozi skreću pažnju na jednu posebnu jutarnju rutinu koja može da djeluje na našu štetu. Među faktorima rizika za trombove navode se poodmakle godine, bolesti srca ili pluća, dugotrajno sjedenje i višak kilograma ili gojaznost. Međutim, to nije sve. Neki popularni napici takođe mogu da povećaju opasnost, naročito ako posežemo za njima rano ujutru.

Kafa je jedno od najčešće biranih pića ujutru. Nažalost, njeno diuretičko dejstvo može da pojača gubitak tečnosti, posebno kod osoba koje su već dehidrirane nakon noći. Kako objašnjava dr Ketrin Vajnberg, direktorka za urođene srčane mane kod odraslih, mnogi ljudi započinju dan u stanju dehidracije, što negativno utiče na cirkulaciju i povećava viskoznost krvi.

Dr En B. Kertis, kardiolog sa Univerziteta u Bufalu, ističe da dehidracija dovodi do zgrušnjavanja krvi, što povećava rizik od trombova. Zato kardiolozi preporučuju da se pre jutarnje šolje kafe popije čaša vode. Čak i mala količina, oko 250 ml, može značajno da poboljša hidriranost organizma i smanji rizik od tromboze.

Zašto je dehidracija opasna?

Dehidracija izaziva smanjenje zapremine krvi, što može da dovede do njenog zgušnjavanja. Dr Alfonso H. Voler naglašava da dobro hidriran organizam ima veću zapreminu krvi, što olakšava njen slobodan protok. U slučaju dehidracije, krv postaje gušća, što povećava rizik od stvaranja trombova.

Kako dodaje dr Čeng-Han Čen, kardiolog, osobe sa već postojećim faktorima rizika za trombozu, kao što su gojaznost ili bolesti srca, treba posebno da obrate pažnju na adekvatnu hidrataciju.

Kako da smanjite rizik od trombova u krvi?

Osim pijenja vode pre jutarnje kafe, postoji nekoliko drugih načina koji mogu da pomognu u smanjenju rizika od nastanka trombova. Evo šta savjetuju stručnjaci:

Održavajte hidrataciju tokom cijelog dana - redovno pijenje vode jedan je od najjednostavnijih načina da poboljšate cirkulaciju.

- redovno pijenje vode jedan je od najjednostavnijih načina da poboljšate cirkulaciju. Izbjegavajte dugotrajno sjedenje - potrudite se da ustanete i protegnite se bar jednom na sat vremena, naročito tokom dugih putovanja.

- potrudite se da ustanete i protegnite se bar jednom na sat vremena, naročito tokom dugih putovanja. Kontrolišite tjelesnu težinu - smanjenje viška kilograma može značajno da umanji rizik od tromboze.

- smanjenje viška kilograma može značajno da umanji rizik od tromboze. Liječite hronične bolesti - efikasno upravljanje stanjima poput dijabetesa ili hipertenzije takođe ima ključni značaj.

Stručnjaci naglašavaju da, iako samo pijenje vode ne može direktno da spreči trombove, važan je element u očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema.

