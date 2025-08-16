Doručak koji topi do 3 kg nedjeljno: 2 jeftine namirnice dokazano drže sitost i ubrzavaju metabolizam

Pravilnim izborom doručka možete ubrzati metabolizam, smanjiti glad i topiti kilograme bez odricanja. Saznajte koje su to namirnice.

Izvor: Tekkol/Shutterstock

Doručak je temelj zdravog dana. On pokreće metabolizam, a uz pravilan izbor namirnica, kilogrami će se topiti bez mnogo truda. Kod doručka je ključno posegnuti za hranom koja nas dugo drži sitima i obezbjeđuje dovoljno energije za cijeli dan.

A koja je to čarobna grupa namirnica? Odgovor je jasan – bjelančevine.

Brojna istraživanja otkrila su da će jutarnji obroci bogati proteinima podstaći veću potrošnju kalorija. Osim toga, proteini smanjuju rizik od napada gladi tokom poslijepodneva. Prema riječima stručnjaka, grčki jogurt i jaja idealni su sastojci za dijetalni doručak.

Grčki jogurt sadrži veliku količinu proteina, a nizak sadržaj masti i šećera. Naravno, važno je provjeriti da li je napravljen od punomasnog ili obranog mlijeka, jer to ima direktan uticaj na broj kalorija koje unosimo.

U studiji u kojoj je učestvovalo 20 žena otkriveno je da su one koje su jele grčki jogurt bile manje gladne tokom dana, pa su tako unijele 100 kalorija manje. Još jedno istraživanje potvrdilo je ovu činjenicu – ispitanici koji su mjesec dana redovno konzumirali grčki jogurt postigli su bolje rezultate kada je u pitanju gubitak kilograma od onih koji ga nisu doručkovali.

Grčki jogurt je odličan za početak dana

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Jaja su takođe zdrava i proteinima bogata namirnica koja će vas dugo držati sitima. Odličan su izvor biotina, važnog nutrijenta koji se koristi u metabolizmu masti i šećera. Takođe je poznat kao vitamin B7 ili vitamin H.

Kajgana, poširana jaja, kuvana – mnogo je načina za pripremu ove namirnice, ali stručnjaci su otkrili koji je najzdraviji.

Jaja su idealan izbor za doručak

Izvor: Shutterstock

Prema istraživanju objavljenom u The Journal of Nutrition, jaja će najbolje sačuvati svoju hranljivu vrijednost ako se konzumiraju kuvana. Kuvanje jaja takođe uništava moguću salmonelu i povećava nivo proteina u njima za čak 40 procenata, zbog čega se osjećamo siti.

Ako se jaja pripremaju u obliku omleta ili kajgane, što podrazumijeva veoma visoke temperature i veću količinu ulja ili masti, smanjuje se nivo vitamina i antioksidanasa u njima, a ujedno se povećava nivo holesterola, što može povećati rizik od srčanih bolesti.

