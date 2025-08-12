Koliko proteina treba da jedete dnevno da biste smršali? Zavisi od 3 faktora, a lako može da se izračuna

Ovo je tačna količina proteina koju treba da konzumirate dnevno da biste smršali brže.

Izvor: Shutterstock

Kada je u pitanju gubitak težine, proteini vam pomažu da ostanete siti, suzbijaju želju za hranom i pokreću motor vašeg tijela za sagorijevanje masti. Ako želite da smršate, neophodno je da razumijete koliko proteina treba da uključite u ishranu. Unosom prave količine proteina održaćete mišićnu masu i ubrzati metabolizam.

Najprije da se pozabavimo zašto su proteini važni za mršavljenje i kako da izračunate svoje lične potrebe za proteinima. Do kraja ćete jasno razumjeti kako da koristite proteine da biste podržali svoj put ka mršavljenju i postigli željene rezultate.

Kako proteini podržavaju gubitak težine

Proteini igraju ključnu ulogu u kontroli tjelesne težine iz nekoliko razloga:

Duže vas drže sitim : Proteini se duže apsorbuju, što znači da ćete se osjećati siti satima nakon jela . To pomaže u smanjenju grickalica i nepotrebnog unosa kalorija.

: Proteini se duže apsorbuju, što znači da ćete se . To pomaže u smanjenju grickalica i nepotrebnog unosa kalorija. Sagorijevaju više kalorija : Varenje proteina zahtijeva više energije u poređenju sa ugljenim hidratima ili mastima. Ovaj proces, poznat kao termički efekat hrane (TEH), povećava sagorijevanje kalorija.

: Varenje proteina zahtijeva više energije u poređenju sa ugljenim hidratima ili mastima. Ovaj proces, poznat kao termički efekat hrane (TEH), povećava sagorijevanje kalorija. Čuvaju mišiće : Kada imate kalorijski deficit, vaše tijelo može koristiti mišiće kao izvor energije. Proteini pomažu u očuvanju mišićne mase, što je od vitalnog značaja za održavanje zdravog metabolizma.

: Kada imate kalorijski deficit, vaše tijelo može koristiti mišiće kao izvor energije. Proteini pomažu u očuvanju mišićne mase, što je od vitalnog značaja za održavanje zdravog metabolizma. Povećavaju gubitak masti: Sa više mišića na vašem tijelu, vaše tijelo sagorijeva više kalorija čak i u mirovanju. To podržava održavanje i rast mišića, povećavajući potencijal sagorijevanja masti.

Izvor: Shutterstock

Kako da izračunate unos proteina za gubitak težine

Vaš idealan unos proteina zavisi od faktora kao što su vaša težina, nivo aktivnosti i ciljevi. Evo jednostavnog načina da utvrdite svoj raspon:

Na primjer, ako imate 68 kg, odredite svoj raspon unosa na sljedeći način:

Pomnožite vašu težinu u kilogramima sa 1 za dnevni unos proteina u gramima.

Pomnožite istu težinu sa 1,6 za viši dnevni unos.

Za vrlo aktivne osobe dozvoljena su i 3 grama po kilogramu tjelesne mase.

Minimum: 68 × 1 = 68 g proteina dnevno

Viši raspon: 68 × 1,6 = 10,15

Ako ste jako aktivni: 68 × 3 = 204 g proteina dnevno

Težite da ravnomjerno rasporedite unos proteina tokom dana, to obezbjeđuje bolje varenje i maksimizira njihovu korist. Na primjer, ako je vaš cilj 100 grama, razmislite o 20 grama za doručak, 30 grama za ručak, 30 grama za večeru i 10 grama za užinu.

Izvor: Shutterstock

Izvori mršavih proteina koje treba uključiti u ishranu

Da biste postigli svoje ciljeve unosa proteina bez preopterećenja kalorijama, fokusirajte se na nemasne i visokokvalitetne izvore:

Živina : pileća prsa, ćuretina

: pileća prsa, ćuretina Morski plodovi: riba, škampi

riba, škampi Mlečni proizvodi: grčki jogurt, svježi sir

grčki jogurt, svježi sir Jaja: cijela jaja i bjelanca

cijela jaja i bjelanca Biljne opcije: sočivo, tofu, edamame i slanutak

sočivo, tofu, edamame i slanutak Proteinski prahovi: surutka ili prahovi biljnog porijekla

Uključite pomenute i sve druge proteinske opcije u svaki obrok, uz uravnoteženu količinu zdravih masti i složenih ugljenih hidrata za kompletnu ishranu.

Hidratacija i planiranje obroka unaprijed će vam takođe pomoći da ostvarite svoje ciljeve u vezi sa proteinima i izbjegnete nezdrave izbore. Prateći ove strategije, možete učiniti proteine vitalnom komponentom vašeg plana za mršavljenje i stvoriti ishranu koja je održiva na duži rok. Nije sve u piletini, mliječnim proizvodima i jajima. U ishranu možete uključiti i voće sa visokim sadržajem proteina.

(MONDO/Sensa)