Đoković otkrio koje šta nikada ne jede: Pitali su ga kako je sa 38 godina i dalje na vrhu, ovo je izbacio iz ishrane

Kako Novak Đoković ostaje nepobjediv na terenu? Otkrio je tri ključne stvari koje mu pomažu da dominira tenisom.

Đoković otkriva tri promjene koje mu pomažu da bude na vrhu.

Njegova rutina utiče na disanje, san i energiju.

Mentalno zdravlje i mindfulness tehnika čine važan dio njegovog uspjeha.

Novak Đoković sa 38 godina i dalje dominira muškim tenisom, a mlađi igrači kao što su Karlos Alkaraz (22), Janik Siner (24) i Tejlor Fric (28) pokušavaju da ga sustignu. Ipak, niko još nije oborio njegov rekord od 428 nedelja kao svjetskog broja 1 na ATP listi.

Za "Biznis insajder", Đoković je otkrio tri ključne promjene u životnom stilu koje mu pomažu da ostane na vrhu.

"Ne bih rekao da je to jedini razlog mog uspjeha, ali je svakako visoko na listi", rekao je Novak, misleći na strogu disciplinu u ishrani.

Šta stroga disciplina podrazumijeva? Ishranu bez mliječnih proizvoda, glutena i rafinisanog šećera. Međutim, Đoković je jasan.

"Veoma sam za to da pronađete šta vama odgovara, umjesto da slijepo pratite pravila", rekao je Đoković koji ističe značaj cjelovite hrane, razumijevanje porekla i pripreme proizvoda, ali i upravljanje snom, stresom, emocijama i hidratacijom.

Sve ovo su aspekti zdravlja i blagostanja, smatra Novak.

"Savršenstvo ne postoji i mislim da ako pokrivate sve te osnove, tada obogaćujete svoj život i osjećate se bolje, bilo u privatnom ili profesionalnom životu", rekao je.

Sljedeći korak, kako je objasnio, jeste prilagoditi ove osnove svom tijelu i životnom stilu, a zatim doraditi sitne detalje.

Netolerancija na gluten

Odrastajući u porodici koja je vodila italijanske restorane, gluten je bio prisutan u Đokovićevoj ishrani. Kada su testovi pokazali netoleranciju, to je bio "veliki udarac", priznao je.

"Do 2009. godine nisam ni znao šta je gluten", rekao je Novak.

Ljekar mu je savjetovao i izbacivanje šećera i mliječnih proizvoda.

"Tri mjeseca nakon što sam iz ishrane izbacio gluten, mlečne proizvode i rafinisani šećer, osjetio sam ogromnu promjenu i od tada gotovo da se nisam osvrtao unazad. Povremeno mogu da jedem takve stvari, ali i dalje imam blagu netoleranciju. Zato se trudim da što više ostanem na ishrani bez glutena".

Bolje disanje i san

Pre promjene ishrane, Đoković je imao probleme sa sinusima i loše je spavao.

"Imao sam respiratorne probleme koji su uticali na moju kondiciju na terenu. Prekidao sam mečeve rano u profesionalnoj karijeri i nisam razumio zašto, jer sam uvijek bio veoma posvećen", objasnio je.

Alergije na polen dodatno su otežavale san, ali izbacivanje glutena i mliječnih proizvoda značajno je poboljšalo njegovo disanje i oporavak.

"Odmah sam osetio ogroman nalet energije i vitalnosti. Kada možete pravilno da dišete i ne osjećate začepljenost, onda naravno bolje dišete, bolje igrate na terenu, imate više kondicije, više energije, bolje spavate", rekao je Novak.

Prioritet emocionalnog zdravlja

Mentalni i emocionalni aspekti, istakao je Đoković, "proces su bez kraja". Posvećen rad na sebi i ličnim odnosima pozitivno je uticao i na njegov tenis.

"Svi smo povezani u jedinstven sistem. Ne možemo da odvojimo emocije i mentalnu stranu kada, kao što je u mom slučaju, profesionalni teniser ulazi na teren. Ne mogu da ostavim po strani ono što se dešava u mom privatnom životu", priznao je Novak i istakao da je naučio kako da koristi mindfulness (svjesnu pažnju) za smanjenje stresa i negovanje mentalnog i emocionalnog zdravlja.

"To je zaista holistički, multidisciplinarni pristup. Rekao bih da je sve povezano - telo, um i duh", rekao je Novak Đoković.