Pileća ili ćureća prsa? Pogledajte detaljno poređenje stručnjaka i koji je bolji nemasni izvor proteina

Ako su vam piletina i ćuretina svakodnevni izbor u ishrani, evo kako da odlučite između njih.

Izvor: shutterstock/Henry Saint John

Pileća i ćureća prsa su kvalitetni nemasni proteini.

Razlika u holesterolu je mala.

Priprema utiče na zdravlje.

Nije tajna da protein već godinama drži visok status u ishrani. Popularnost ovog makronutrijenta potiče iz njegovih brojnih koristi.

"Protein ima ključnu ulogu u rastu i obnovi mišića, stvaranju enzima i hormona i podršci imunog sistema. Takođe, veoma je zasitan i pomaže da se održi stabilan nivo šećera u krvi, zbog čega je odličan izbor za uravnoteženu ishranu i zdravu tjelesnu masu", objašnjava za Real Simple dijetetičarka Ejmi Dejvis.

Međutim, kada je riječ o proteinima, nije važna samo količina. Važan je i kvalitet. Mnogi izvori životinjskog proteina, poput crvenog mesa (govedina, svinjetina, jagnjetina) mogu da sadrže dosta zasićenih masti i holesterola. Iako su istraživanja podijeljena, dio njih povezuje i zasićene masti i holesterol sa povišenim nivoom holesterola u krvi i većim rizikom od bolesti srca, dok druga studije ne nalaze tako jasnu vezu.

Često se nameće pitanje: koji je nemasni protein bolji? Evo šta kaže poređenje.

Nutritivne vrijednosti pilećih prsa

Prema USDA bazi podataka, 85 g kuvanih pilećih prsa bez kostiju i kože sadrži:

Protein: 26 g

Ugljeni hidrati: 0 g

Masti: 2,7 g

Zasićene masti: 0,8 g

Holesterol: 88 mg

Vitamini B2, B3, B5, B6, B12 u različitim količinama

Cink, fosfor, selen, holin

Šta ovo znači?

"Pileća prsa su niskokalorična, s malo masti, a bogata kompletnim proteinom koji sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Sadrže vitamine B6 i niacin za energiju, kao i minerale poput fosfora i selena koji jačaju kosti i imunitet", kaže Dejvis i dodaje da ovi nutrijenti pomažu mišićima i opštem zdravlju.

Nutritivne vrijednosti ćurećih prsa

U 85 g kuvanih ćurećih prsa bez kože ima:

Protein: 26 g

Ugljeni hidrati: 0 g

Masti: 1,7 g

Zasićene masti: 0,5 g

Holesterol: 68 mg

Slične količine B vitamina kao piletina, s blagim razlikama

Više B12, cinka i selena nego pileća prsa

Šta ovo znači?

"Ćureća prsa su takođe veoma nemasna i niskokalorična", kaže Dejvis i dodaje da su bogata B vitaminima i selenom, koji pomažu mišićima, energiji, stvaranju DNK i crvenih krvnih zrnaca.

Koji je bolji nemasni izvor proteina?

Kada se sve sabere, razlike su minimalne. Obje vrste mesa imaju gotovo identičan broj kalorija i veoma malo zasićenih masti. Glavna razlika je u holesterolu - ćureća prsa sadrže manje, pa mogu da se smatraju "nemasnijim" izborom.

Ipak, obe opcije su odlične.

"I piletina i ćuretina su sjajni nemasni proteini. Najviše zavisi od toga šta volite da jedete. Skoro su identične po nutritivnom sastavu", kaže dijetetičarka.

Najvažnije je kako ih spremate. Sve je bolje od prženja, jer zadržavaju nisku količinu masti i kalorija. Uz to, kombinujte proteine sa vlaknima, zdravim mastima i puno povrća.