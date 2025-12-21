6 načina da spriječite opasne upale u tijelu: Prate dijabetes, srčane bolesti i artritis i tiho razaraju organizam

Akcioni plan za borbu protiv nezdravih upala po preporukama sa Medicinskog fakulteta Harvard.

Pojedinačne namirnice imaju mali uticaj na upale u tijelu, ali redovni režim ishrane može da pomogne.

Hronična upala se može i spriječiti i izliječiti.

Iako upala ima važnu ulogu u odbrambenom sistemu tela i procesu oporavka, hronična upala može da nanese više štete nego koristi. To vas možda navodi na pitanje: Šta ja mogu da uradim povodom toga?

Odgovor je: mnogo toga. A verovatno već i radite neke od tih stvari. Najvažniji načini da se borite protiv upale zapravo su mere koje bi trebalo da budu deo vaše svakodnevne rutine, piše Medicinski fakultet Harvard.

Hajde da pogledamo ključne elemente borbe protiv hronične upale: prevencija, otkrivanje i liječenje.

Šest načina da spriječite nezdravu upalu

Birajte zdravu ishranu

Pojedinačne namirnice imaju mali uticaj na upalu u cijelom tijelu – dakle, nije dovoljno da samo jedete više kelja. Ono što zaista pomaže jeste da obezbijedite raznovrsnu ishranu bogatu voćem i povrćem, integralnim žitaricama, zdravim mastima i mahunarkama. Ovakav režim se često naziva antiinflamatorna dijeta. Ona može da smanji upalu i da umanji rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa i srčanih oboljenja.

Osim što ovakva ishrana sama po sebi smanjuje upalu, ona vas štiti i tako što zamjenjuje namirnice koje povećavaju upalu – poput zaslađenih napitaka i visoko prerađene hrane.

Vježbajte

Fizička aktivnost može da pomogne u suzbijanju određenih vrsta upala kroz regulaciju imunog sistema. Na primjer, vježbanje ima antiinflamatorni efekat na bijele krvne ćelije i na hemijske glasnike poznate kao citokini.

Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Višak masnoće u ćelijama podstiče upalu u cijelom tijelu, pa je izbjegavanje gojaznosti važan način da se spriječi upala povezana sa masnim tkivom. Kontrola tjelesne težine takođe smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, stanja koje samo po sebi izaziva hroničnu upalu.

Upravljajte stresom

Hormoni stresa koji se stalno aktiviraju doprinose hroničnoj upali. Joga, duboko disanje, mindfulnes tehnike i druge metode opuštanja mogu da smire nervni sistem.

Ne pušite

Toksini iz duvanskog dima izazivaju upalu u disajnim putevima, oštećuju plućno tkivo i povećavaju rizik od raka pluća i drugih zdravstvenih problema.

Pokušajte da spriječite stanja koja izazivaju upalu

Infekcije: Preduzmite mjere da izbjegnete infekcije koje mogu da izazovu hroničnu upalu. HIV, hepatitis C i COVID 19 su primeri. Zaštićeni seksualni odnosi, nekorišćenje zajedničkih igala i redovne vakcinacije su efikasne preventivne mjere.

Rak: Radite skrininge za rak prema rasporedu koji preporuči ljekar. Na primjer, tokom kolonoskopije mogu se otkriti i ukloniti polipi koji bi kasnije mogli dovesti do maligniteta.

Alergije: Izbjegavanjem okidača astme, ekcema ili alergijskih reakcija možete da smanjite opterećenje upalom u organizmu.

Da li su potrebni testovi za otkrivanje upale?

Testiranje na upalu se obično ne preporučuje rutinski, ali može biti korisno u određenim situacijama. Na primjer, testovi na upalu mogu da pomognu u dijagnostikovanju pojedinih stanja (kao što je temporalni arteritis) ili u praćenju koliko dobro terapija kontroliše upalno oboljenje (poput Kronove bolesti ili reumatoidnog artritisa).

Međutim, ne postoje savršeni testovi za upalu. Najbolji način da saznate da li je prisutna jeste redovna medicinska briga: odlazak kod ljekara opšte prakse, pregled vaše medicinske istorije i simptoma, fizički pregled i osnovne laboratorijske analize. Takvi rutinski pregledi obično ne uključuju specijalizovane testove za upalu.

Kako se liječi upala?

Na prvi pogled, liječenje nezdrave, hronične upale može da djeluje jednostavno: uzmete antiinflamatorne lijekove, zar ne? U stvarnosti, stvari su složenije.

Antiinflamatorni lijekovi mogu da budu od pomoći u tretmanu upalnih stanja. Postoji mnogo opcija koje je odobrila FDA, široko su dostupne i često postoje u jeftinim generičkim verzijama. Štaviše, ovi lijekovi se koriste decenijama.

Kortikosteroidi (poput prednizona) smatraju se "zlatnim standardom". To su snažni antiinflamatorni lijekovi koji mogu spasiti život u različitim stanjima – od astme do alergijskih reakcija.

Drugi antiinflamatorni lijekovi takođe mogu biti veoma efikasni. Ibuprofen, naproksen i aspirin – koji se možda već nalaze u vašoj kućnoj apoteci – spadaju u grupu od oko 20 nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Oni postoje u različitim oblicima: pilule, tablete, tečnosti za oralnu upotrebu, preparati za kožu, injekcije, pa čak i supozitorije.

Zašto samo lijekovi nisu najbolje rješenje

Oslanjanje isključivo na antiinflamatorne lijekove kod hronične upale često nije najbolji izbor. Razlog je to što se ti lekovi moraju uzimati duže vrijeme i često izazivaju neželjene efekte koji nisu prihvatljivi. Mnogo je bolje pronaći i liječiti uzrok upale. Takav pristup može da izliječi ili drži pod kontrolom mnoge vrste hronične upale, a ujedno eliminiše potrebu za drugim antiinflamatornim tretmanima.

Primjer: hronična upala jetre zbog hepatitisa C.

Ona može da dovede do ožiljaka na jetri, ciroze i na kraju do otkazivanja jetre. Lijekovi za smanjenje upale ne rješavaju problem, nisu naročito efikasni i mogu da izazovu nepodnošljive neželjene efekte. Međutim, današnje terapije mogu da izliječe većinu slučajeva hroničnog hepatitisa C. Kada se terapija završi, nema potrebe za antiinflamatornim lijekovima.

Primjer: reumatoidni artritis.

Antiinflamatorni lijekovi poput ibuprofena ili steroida mogu kratkoročno da ublaže simptome, ali oštećenje zglobova može da napreduje bez obzira na to. Kontrola osnovnog oboljenja lijekovima kao što su metotreksat ili etanercept štiti zglobove i eliminiše potrebu za drugim antiinflamatornim lijekovima.