Tope salo, osvježavaju dah: Zimski začini koje treba da koristite svakog dana

Koji začini imaju antiinflamatorna svojstva i mogu da ubrzaju metabolizam? Pročitajte!

Izvor: Shutterstock

Kako cimet, kurkuma i đumbir utiču za zdravlje?

Koji začini pomažu u mršavljenju?

Zimske začine ne treba samo stavljati u hranu da poboljšaju ukus — oni mogu da utiču i na zdravlje srca, pomognu u mršavljenju, smire um, pa čak i zaštite zube. I sve to uz mirisni, topao užitak koji nam pružaju.

Kako se dani skraćuju, a kuhinje pune mirisima cimeta, muskatnog oraščića i đumbira, sve više istraživanja potvrđuje ono što mnogi intuitivno osjećaju: zimski začini nisu samo ukusni, već i ljekoviti.

I to čak i u malim količinama. Čak i prstohvat može da ima snažan efekat na zdravlje, raspoloženje i metabolizam, tvrde istraživači.

Cimet je pravi saveznik srca. Istraživači sa Univerziteta u Tenesiju otkrili su da pola kašičice dnevno može da pomogne u regulaciji krvnog pritiska, holesterola i triglicerida, spriječavajući nakupljanje plaka u arterijama. Redovno konzumiranje može doprinijeti vitalnosti i energiji, naročito kod starijih osoba.

Crni biber, iako često zanemaren, ima moć da blokira apsorpciju lošeg LDL holesterola i smanji ljepljivost krvi, čime se smanjuje rizik od stvaranja ugrušaka. Zanimljivo je da ga domaćice nekad dodaju i u čokoladne kolače i tvrde da im je ukus još bolji.

Izvor: Shutterstock

Kurkuma sadrži kurkumin — moćan antiinflamatorni spoj koji, prema studiji objavljenoj u časopisu Drug Research, može da pomogne u topljenju masnih naslaga, naročito onih na stomaku. Učesnici istraživanja koji su ga konzumirali svakodnevno izgubili su i do sedam puta više sala od onih koji ga nisu koristili.

Muskatni oraščić ne samo da grije dom svojim mirisom, već i podiže raspoloženje. Brazilski naučnici tvrde da miristicin, aromatični spoj iz ovog začina, podstiče oslobađanje serotonina — hormona sreće. Dovoljno je da se kuva u vodi i pusti da mirisi ispune prostoriju.

Kardamom je odličan za oralno zdravlje. Njegova citrusna aroma potiče od 1,8-cineola, koji uništava bakterije odgovorne za neprijatan zadah, karijes i upale desni. Može se koristiti kao prirodna vodica za usta, pripremljena kuvanjem zrna u vodi.

Đumbir ne mora da se jede da bi djelovao. Dodavanje ekstrakta đumbira u večernju kupku može da podstakne oslobađanje GABA neurotransmitera, koji smiruje nervni sistem i olakšava san, potvrđuju istraživači.