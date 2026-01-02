Nisu Pariz, Rim niti Barselona, ali vrijedi ih posjetiti: Ovo su najbolje destinacije za putovanja u 2026. godini

Ove evropske destinacije spadaju među najbolje izbore za putovanja u 2026. godini ako tragate za autentičnim iskustvima, istinskim uranjanjem u lokalni život i uspomenama koje se pamte.

Izvor: Shutterstock

Tokom 2025. godine u fokusu za putovanja su bile klasične evropske destinacije poput Grčke, Španije i Francuske, ali i prirodni dragulji kao što su Farska ostrva i Dolomiti. Na popularnosti su dobijale i "alternativne" destinacije, poput Sardinije kao šik zamene za Siciliju.

Međutim, kako se godina bliži kraju, sve više putnika već planira odmore za narednu godinu. Sunčano vrijeme, lepa arhitektura i aktivnosti na otvorenom biće među najtraženijima, uz rastuće interesovanje za održiva putovanja i gradove sa posebnom atmosferom.

Pa koje su to najbolje destinacije za putovanja u 2026. godini?

Za kulturu, hranu i arhitekturu: Brisel, Sevilja i Prag

Brisel će 2026. godine biti jedna od najboljih destinacija za ljubitelje umjetnosti, zahvaljujući otvaranju muzeja Kanal–Centar Pompidu krajem godine, što se smatra početkom velike kulturne renesanse grada. Grad nudi jedinstvenu kombinaciju istorijskog šarma i savremenih, živopisnih sadržaja, potvrđujući da više nije samo usputna stanica, već destinacija za sebe.

Tokom 2026. Brisel će ugostiti brojne kulturne događaje, poput festivala Bright Brussels u februaru, sa osvijetljenim rutama i umjetničkim instalacijama, zatim sajma Art Brussels u proleće i Brussels Jazz Festivala u januaru.

Posjetite znamenitosti kao što su Grand Place i Atomium, a zatim svratite do Maison Antoine po čuveni belgijski pomfrit ili do Maison Dandoy po legendarne vafle. Ljubitelji antikviteta mogu da pronađu sjajne komade u art-deko četvrtima poput Sablona, dok će zaljubljenici u stripove uživati u Centru za strip (BD muzej).

Turisti na ulicama Brisela

Izvor: Shutterstock

Za one koji prvi put dolaze, centralni Brisel je idealan zbog blizine znamenitosti i muzeja, dok je Sablon odličan izbor za ljubitelje galerija i dobre hrane. Ako volite uličnu hranu i živahne pijace, Saint-Gilles je pravi izbor.

Sevilja se takođe izdvaja kao jedna od atraktivnih destinacija za 2026. Elegantni koktel-barovi i kreativne tapas-radnje nude moderan pogled na andaluzijsku kuhinju, u kontrastu sa istorijskim tavernama. Uživajte u flamenku u njegovom rodnom gradu, raskošnoj mavarskoj arhitekturi i znamenitostima poput Seviljske katedrale i trga Plaza de España. Grad je domaćin i velikih manifestacija, poput prolećne Feria de Abril i religiozne Velike nedjelje.

Probajte tradicionalna jela poput patatas bravas i kroketâ, a ne propustite ni specifičnu seviljsku marmeladu od gorkih pomorandži. Za prvi boravak preporučuje se četvrt Barrio Santa Cruz, dok je Triana, s druge strane rijeke, odličan izbor za autentičan lokalni doživljaj.

Prag je još jedan favorit za 2026, poznat po zadivljujućoj arhitekturi i bogatoj kulturi. Grad bajkovite atmosfere našao se i na listi najboljih gradova svijeta za 2026. godinu. Sljedeće godine biće domaćin važnih događaja, poput Praškog maratona, koji slavi četiri decenije postojanja, i 81. izdanja festivala Praško proljeće.

Obavezno posjetite Stari gradski trg, Praški zamak i Karlov most, prošetajte brdovitim ulicama i obiđite Jevrejsku četvrt. Tu su i statua Franca Kafke i čuvena Kuća koja pleše.

Karlov most

Izvor: legacy1995/Shutterstock

Probajte gulaš u restoranu Lokál i knedle koje upijaju sos, a za modernu kuhinju svratite u Karlín, dok su ulični prodavci nezaobilazni za slatki "chimney cake". Za prvi boravak idealan je Stari grad, dok Mala Strana nudi romantičnu atmosferu i butik-hotele u mirnim ulicama.

Za sunce, pijesak i more: Albanija i Malta

Toplije destinacije ostaju prioritet Evropljana i u 2026. godini, a Albanska rivijera izdvaja se kao jedna od najzanimljivijih nišnih destinacija.

Zemlja se brzo pozicionira kao centar avantura daleko od masovnog turizma, sa netaknutim obalama i plažama poput onih u Ksamilu, koje se često porede sa najpoznatijim južnoevropskim ljetovalištima.

Putnici mogu da obiđu UNESCO lokalitete poput Nacionalnog parka Butrint i tvrđave u Đirokastri, a zatim da istražuju skrivene uvale. Popularne su plaže Ksamil, Dhërmi, Jale i mirna Narta.

Moguće su i vožnje brodom, uključujući jednodnevni izlet trajektom do Krfa, kao i boravak u Sarandi, poznatoj po šetalištu i restoranima uz more, u blizini Manastira 40 svetih mučenika.

Probajte svježe morske plodove, hobotnicu i ribu sa roštilja, kao i lokalne specijalitete poput byreka i domaće rakije. Ksamil je idealan za plaže, a Saranda za bolju povezanost.

Malta se takođe nameće kao jedna od top destinacija za 2026, zahvaljujući obilju sunčanih dana, plaža i bogate istorije. Spoj arapskih, italijanskih i britanskih uticaja čini je savršenim izborom za raznovrstan mediteranski odmor.

Istražite ulice Valete i vrtove Upper Barrakka, zatim posetite Nacionalni arheološki muzej. U Mdini, "tihom gradu", obiđite katedralu Svetog Pavla i uživajte u panoramskim pogledima.

Kupajte se u St. Peter’s Pool kod Marsaxlokka ili idite trajektom do Goza, gdje vas čekaju Citadela u Viktoriji i Inland Sea. Probajte pastizzi i tradicionalni gulaš od zeca – fenek.

Za noćni život birajte St. Julian’s, za dobru povezanost Sliemu, a za kulturu i arhitekturu – Valetu.

Za prirodu i avanturu: Kapadokija, Laponija i Karpati

Turska Kapadokija brzo se izdvaja kao destinacija za prirodu i avanturu u 2026. godini. Poznata po letovima balonom, vilinskim dimnjacima i pećinskim hotelima, nudi spoj anadolskih i turskih tradicija.

Istražite podzemne gradove, pješačite kroz šarene doline i pećinske crkve, ili se oprobajte u paraglajdingu. Zimi, snijeg stvara još spektakularnije prizore za vožnje balonom. Kapadokija je ušla i u Mišlenov vodič za 2026, a festival balona u avgustu dodatno će privući posjetioce.

Laponija je još jedna top destinacija, naročito jer je početak 2026. posljednja prilika da se vidi maksimum polarne svjetlosti. Sunce se nalazi u fazi solarne aktivnosti, što znači intenzivnije i učestalije aurore.

Deda Mrazovo selo

Izvor: EUpravo zato/Petar Jocković

Osim polarne svjetlosti, tu su i vožnje saonicama sa haskijima, krpljanje, irvasi, motorne sanke i ribolov na ledu. Moguće je prenoćiti u snježnim hotelima i staklenim igluima, kao i posjetiti selo Deda Mraza u Rovanijemiju.

Ljubitelji prirode mogu da se okrenu i Karpatima, jednom od najdivljijih i najmanje istraženih planinskih lanaca Evrope. Region se u 2026. fokusira na eko-turizam i očuvanje divljeg svijeta.

U Rumuniji su dostupni programi zaštite medvjeda, dok Slovačka ističe grad Trenčin, proglašen Evropskom prestonicom kulture 2026. godine. Posetioci mogu da uživaju u pješačenju, posmatranju vukova, medveda i orlova, kao i u termalnim banjama, planinskom biciklizmu i obilasku autentičnih sela i oslikanih manastira pod zaštitom UNESCO-a.

(EUpravo zato/Euronews)