Šta nikako ne treba dodavati u vodu za brisanje poda? Ovih 7 stvari može uništiti podove, "brisko" i zdravlje

Izvor Lepa i srećna
Šta ne treba sipati u vodu za brisanje poda? Izbjeljivač, sirće i pogrešni deterdženti mogu oštetiti podove i ostaviti film. Saznajte koja su sredstva bezbjedna za čišćenje.

Koja sredstva ne smijete koristiti za pranje podova Izvor: Shutterstock
  • Izbjeljivač, sirće, amonijak i alkohol mogu oštetiti podove i završne slojeve.
  • Previše deterdženta i pogrešna sredstva ostavljaju ljepljiv film i ubrzano prljanje.
  • Najbezbjednije je koristiti toplu vodu, blaga sredstva za pod i mikrofiber mop.

Brisanje poda djeluje kao jedan od najjednostavnijih kućnih poslova, ali ono što sipate u kofu s vodom može napraviti ogromnu razliku – kako za izgled i dugotrajnost podova, tako i za zdravlje ukućana i životni vijek vašeg "briska".

Postoji nekoliko uobičajenih dodataka koje mnogi redovno koriste, a koji zapravo prave više štete nego koristi. U nastavku je detaljna lista onoga što treba izbegavati i zašto, kao i bezbednije alternative.

Prvo i najvažnije: nikada ne sipajte izbjeljivač u vodu za brisanje drvenih, laminatnih ili vinilnih podova. Izbjeljivač je izuzetno agresivan i može da izbjeljuje ili trajno ošteti završni sloj podova – lak, ulje ili poliuretan kod drveta, kao i površinski sloj laminata i vinila. Dugoročno isušuje drvo, dovodi do pucanja i gubitka sjaja. Na keramičkim pločicama može biti prihvatljiv samo u veoma razblaženoj formi i povremeno, ali čak i tada može oštetiti fuge ako se koristi često. Umjesto toga, birajte blage sapune namijenjene podovima ili specijalna sredstva za drvo i laminat.

Drugi čest „krivac“ je sirće u većim količinama. Iako se često promoviše kao prirodno sredstvo za čišćenje, problem je u njegovoj visokoj kiselosti (pH vrijednost oko 2–3). Vremenom nagriza zaštitni sloj drvenih podova, matira laminat i vinil, a kod pločica može oštetiti fuge i prirodni kamen poput mermera ili travertina. Povremeno brisanje keramičkih pločica može biti prihvatljivo uz veoma razblažen rastvor (jedna šolja sirćeta na četiri litra vode), ali za drvo i laminat – sirće je najbolje potpuno izbaciti.

brisko i kofa za pranje poda
Izvor: Shutterstock

Amonijak je još agresivniji. Često se koristi za takozvano „dubinsko čišćenje“, ali može da izblijedi boju, ošteti završni sloj poda i izazove iritaciju očiju i disajnih puteva, naročito u zatvorenim prostorima. Posebno je opasno miješanje amonijaka i izbjeljivača, jer tada nastaje otrovni gas hloramin. Ova kombinacija je izuzetno opasna i nikada je ne treba koristiti.

Ni sredstva za pranje sudova nisu dobar izbor. Ona stvaraju previše pjene i ostavljaju ljepljiv film na podu, koji privlači prašinu i prljavštinu. Dugoročno mogu zamutiti površinu vinila i laminata, pa pod postaje sve teži za održavanje i brže izgleda prljavo.

Alkohol, bilo da je u pitanju izopropilni alkohol ili neko alkoholno piće, takođe nije namijenjen redovnom brisanju podova. Može isušiti i izbijeliti drvo, a na laminatu i vinilu ostavlja tragove i fleke. Iako je koristan za dezinfekciju manjih površina, nije dobar izbor za velike podne površine.

Eterična ulja poput lavande, limuna ili čajevca zvuče primamljivo zbog mirisa, ali s njima treba biti veoma oprezan. U minimalnim količinama (dvije do tri kapi na kantu vode) mogu dati blag i prijatan miris, ali preterivanje ostavlja masne tragove, može oštetiti završni sloj poda i izazvati alergijske reakcije, posebno kod djece i kućnih ljubimaca.

brisko i kofa za pranje poda
Izvor: Shutterstock

Na kraju, često se griješi i sa prevelikom količinom deterdženta ili sapuna , čak i onih koji su namijenjeni podovima. Višak sredstva ostavlja film koji privlači prljavštinu, pod postaje klizav ili lepljiv, a boja i sjaj vremenom blijede.

Koja sredstva su bezbjedna i efikasna za brisanje podova?

  • Topla voda, naročito za svakodnevno održavanje drvenih i laminatnih podova, često je sasvim dovoljna.
  • Blagi deterdženti namijenjeni podovima, bilo za drvo ili laminat, ali isključivo u preporučenoj dozi.
  • Mikrofiber mop, koji bolje skuplja prljavštinu i ne ostavlja tragove ni dlačice.
  • Parni čistač, kao opcija za dubinsko čišćenje pločica i vinila, bez upotrebe hemikalija.

Najvažnije pravilo je jednostavno: uvijek pročitajte uputstvo na sredstvu i testirajte ga na maloj, skrivenoj površini prije upotrebe. Kada je u pitanju čišćenje podova, važi pravilo da je manje – zaista više.

Ako su vaši podovi već dobili ljepljiv film ili mrlje zbog pogrešnih sredstava, možete jednom primijeniti blagi rastvor sirćeta (odnos 1:10 sa vodom), a zatim preći na čistu vodu ili odgovarajuća specijalna sredstva. Podovi će vam dugoročno biti zahvalni – i izgledaće ljepše godinama. 

