Uobičajena greška u čišćenju može uništiti vaš televizor, evo šta trebate izbjegavati

Ne brišite TV ekran papirnim ubrusima i sredstvima za staklo – ova česta greška može trajno oštetiti vaš televizor. Saznajte kako se pravilno čisti ekran bez rizika.

Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock

Papirni ubrusi i kuhinjske salvete mogu izgrebati zaštitni sloj ekrana televizora.

Sredstva za staklo sa amonijakom ili alkoholom izazivaju hemijska oštećenja i trajne fleke.

Najbezbjednije je čišćenje mikrofiber krpom i destilovanom vodom, bez pritiska i prskanja ekrana.

Moderni televizor danas je mnogo više od običnog uređaja – on je centar zabave, odmora i porodičnih trenutaka. Upravo zato, kada dođe vrijeme za čišćenje, rijetko ko pomisli da jedna sasvim uobičajena navika može da napravi ozbiljnu štetu.

Iako moderne tehnologije pružaju vrhunski kvalitet slike, njihovi ekrani su osjetljiviji nego što se čini na prvi pogled. Nepravilno brisanje prašine može dovesti do oštećenja koja se ne mogu popraviti, a sve počinje od jedne, naizgled bezazlene greške.

Opasnost od grubog papira

Ekrane televizora često brišemo kao prozore – papirnim ubrusima ili kuhinjskim salvetama. Međutim, oni sadrže gruba vlakna koja mogu da izgrebu antirefleksni sloj na ekranu.

Za razliku od starih CRT televizora, ovi savremeni i osjetljivi ekrani brzo gube sjaj, postaju mat i dovode do zamućene slike i nepovratnih oštećenja.

Problem se dodatno pogoršava kada se koriste sredstva za staklo na bazi amonijaka ili alkohola. Ona mogu izazvati hemijsko oštećenje površine ekrana, ljuštenje zaštitnih slojeva i trajne fleke.

Celulozna vlakna iz papira djeluju poput finog brusnog papira na osjetljive polimere, dok rastvarači narušavaju njihovu molekularnu strukturu. Zbog toga mnogi proizvođači u svojim uputstvima izričito zabranjuju ovakve metode čišćenja i upozoravaju na opasnost od prodora tečnosti koja može oštetiti unutrašnju elektroniku.

Brisanje televizora

Izvor: Vershinin89/Shutterstock

Bezbjedno rješenje

Koristite isključivo krpe od mikrofibera, blago navlažene destilovanom vodom – njihova vlakna skupljaju prašinu bez grebanja površine.

Navlažite krpu, a ne ekran, i brišite laganim kružnim pokretima, bez pritiska.

Izbjegavajte vodu iz česme, jer može ostaviti tragove kamenca, kao i bilo kakvo direktno prskanje tečnosti po ekranu.

