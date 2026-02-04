logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gotovo je sa 8K televizorima: Povukao se i posljednji proizvođač OLED modela

Gotovo je sa 8K televizorima: Povukao se i posljednji proizvođač OLED modela

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

LG je potvrdio da obustavlja razvoj i prodaju 8K OLED televizora, čime je ovaj format praktično nestao sa tržišta.

LG prestao da proizvodi 8K OLED televizore Izvor: LG

Era 8K televizora se polako, ali sigurno završava - bar na neko vrijeme. LG je potvrdio da napušta ovaj segment, čime je nestao i poslednji proizvođač 8K OLED modela na globalnom tržištu.

Kompanija je za FlatpanelsHD potvrdila i da je razvoj 8K OLED panela obustavljen. Ipak, ostavljena su otvorena vrata za eventualni povratak, ukoliko se tržišni uslovi u budućnosti promjene.

Sa ove distance dileme nema. 8K televizori su se pokazali kao promašena poslovna ideja. Visoke cijene, gotovo nepostojeći 8K sadržaj i agresivan marketing oko skaliranja slike nisu uspjeli da ubijede kupce. Dodatni problem bio je i to što su najbolji 4K modeli često nudili bolje realno iskustvo gledanja.

Uprkos slaboj prodaji, deo industrije je godinama pokušavao da održi 8K u životu. Krajem 2024. godine, Sony je čak dodao 8K podršku vlasnicima PlayStation 5 Pro konzola. Međutim, ni to nije donijelo očekivani pomak.

LG je prvi 8K OLED televizor predstavio još 2019. godine, kada je na tržište stigao 88-inčni Z9 model. Linija je kasnije osvježavana modelima ZX, Z1, Z2 i Z3, uz dodatak 77-inčne varijante. Z3 se prodavao i tokom 2024. i 2025. godine, ali je krajem prošle godine zvanično povučen iz ponude.

Izvor: LG

Naslednik za ovu godinu nije najavljen, što znači da će u dogledno vrijeme LG Z3 ostati upamćen kao jedini 8K OLED televizor koji je ikada bio dostupan globalno.

Ni LCD segment nije prošao bolje. LG je svoj prvi 8K LCD model, SM99, lansirao 2019. godine. Ponuda je proširena 2021, ali je već 2022. počelo povlačenje. Tokom 2023. nije predstavljen nijedan novi model, dok je 2024. linija praktično ugašena modelom QNED99T, koji je bio dostupan samo na pojedinim tržištima, a čija je dostupnost već početkom 2025. godine bila gotovo nepostojeća.

Izvori FlatpanelsHD-a potvrdili su da je proizvodnja i ovog modela završena.

Nakon povlačenja TCL-a2023, Sony-ja2025. i sada LG-ja, na tržištu je ostao samo jedan veliki igrač - Samsung. Ipak, planovi južnokorejskog giganta za 8K LCD televizore u 2026. godini su trenutno nejasni.

Deluje da se i Hisense u velikoj mjeri, ako ne i potpuno, povukao iz 8K segmenta. Panasonic je razmatrao ulazak na ovo tržište, ali je odustao zbog slabe reakcije kupaca. Philips je prikazivao 8K prototipe, ali i dalje tvrdi da tržište nije spremno za masovnu ponudu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

televizor oled LG

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS