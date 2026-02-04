Gotovo je sa 8K televizorima: Povukao se i posljednji proizvođač OLED modela

LG je potvrdio da obustavlja razvoj i prodaju 8K OLED televizora, čime je ovaj format praktično nestao sa tržišta.

Izvor: LG

Era 8K televizora se polako, ali sigurno završava - bar na neko vrijeme. LG je potvrdio da napušta ovaj segment, čime je nestao i poslednji proizvođač 8K OLED modela na globalnom tržištu.

Kompanija je za FlatpanelsHD potvrdila i da je razvoj 8K OLED panela obustavljen. Ipak, ostavljena su otvorena vrata za eventualni povratak, ukoliko se tržišni uslovi u budućnosti promjene.

Sa ove distance dileme nema. 8K televizori su se pokazali kao promašena poslovna ideja. Visoke cijene, gotovo nepostojeći 8K sadržaj i agresivan marketing oko skaliranja slike nisu uspjeli da ubijede kupce. Dodatni problem bio je i to što su najbolji 4K modeli često nudili bolje realno iskustvo gledanja.

Uprkos slaboj prodaji, deo industrije je godinama pokušavao da održi 8K u životu. Krajem 2024. godine, Sony je čak dodao 8K podršku vlasnicima PlayStation 5 Pro konzola. Međutim, ni to nije donijelo očekivani pomak.

LG je prvi 8K OLED televizor predstavio još 2019. godine, kada je na tržište stigao 88-inčni Z9 model. Linija je kasnije osvježavana modelima ZX, Z1, Z2 i Z3, uz dodatak 77-inčne varijante. Z3 se prodavao i tokom 2024. i 2025. godine, ali je krajem prošle godine zvanično povučen iz ponude.

Naslednik za ovu godinu nije najavljen, što znači da će u dogledno vrijeme LG Z3 ostati upamćen kao jedini 8K OLED televizor koji je ikada bio dostupan globalno.

Ni LCD segment nije prošao bolje. LG je svoj prvi 8K LCD model, SM99, lansirao 2019. godine. Ponuda je proširena 2021, ali je već 2022. počelo povlačenje. Tokom 2023. nije predstavljen nijedan novi model, dok je 2024. linija praktično ugašena modelom QNED99T, koji je bio dostupan samo na pojedinim tržištima, a čija je dostupnost već početkom 2025. godine bila gotovo nepostojeća.

Izvori FlatpanelsHD-a potvrdili su da je proizvodnja i ovog modela završena.

Nakon povlačenja TCL-a2023, Sony-ja2025. i sada LG-ja, na tržištu je ostao samo jedan veliki igrač - Samsung. Ipak, planovi južnokorejskog giganta za 8K LCD televizore u 2026. godini su trenutno nejasni.

Deluje da se i Hisense u velikoj mjeri, ako ne i potpuno, povukao iz 8K segmenta. Panasonic je razmatrao ulazak na ovo tržište, ali je odustao zbog slabe reakcije kupaca. Philips je prikazivao 8K prototipe, ali i dalje tvrdi da tržište nije spremno za masovnu ponudu.