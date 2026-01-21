Sony prepušta televizore Kinezima: Najavljen veliki zaokret - TCL preuzima kontrolu

Nova zajednička kompanija Sony-ja i TCL-a počeće sa radom 2027, a TCL preuzima većinsku kontrolu nad TV poslovanjem.

Izvor: PJ McDonnell / Shutterstock

Sony i TCL prave veliki zaokret na tržištu televizora. Sony će izdvojiti svoju TV i kućnu audio diviziju u novu zajedničku kompaniju, u kojoj će TCL imati većinski udio od 51% i operativnu kontrolu.

Prema saopštenju za javnost, zajednička kompanija osloniće se na "Sony-jevu visokokvalitetnu tehnologiju slike i zvuka, vrijednost brenda i operativnu ekspertizu", u kombinaciji sa "TCL-ovom naprednom tehnologijom ekrana, prednostima globalnog obima, industrijskom infrastrukturom i efikasnom kontrolom troškova duž cijelog proizvodnog lanca".



Televizori će i dalje nositi Sony i BRAVIA brend, koji Sony zadržava kroz model licenciranja.

Ovim potezom Sony nastavlja strateško preusmjeravanje ka profitabilnijim segmentima poslovanja, poput zabave, senzora i gejminga, dok se istovremeno oslobađa fiksnih troškova vezanih za proizvodnju "home entertainment" uređaja.

S druge strane, kineski TCL dobija pristup snažnom globalnom brendu i premium pozicioniranju u segmentu televizora.

Nova zajednička kompanija poslovaće globalno, a obavezujući ugovor trebalo bi da bude finalizovan do kraja marta. Očekuje se da novi entitet zvanično započne sa radom u aprilu 2027. godine, uz prethodno dobijanje svih neophodnih regulatornih odobrenja i ispunjavanje dodatnih uslova partnerstva.

(Smartlife/Mondo)