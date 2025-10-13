logo
7 grešaka koje uništavaju izgled dnevne sobe: Kako izabrati savršenu TV komodu

7 grešaka koje uništavaju izgled dnevne sobe: Kako izabrati savršenu TV komodu

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Greške pri izboru TV komode mogu upropastiti izgled dnevne sobe. Saznajte kako da izaberete pravu visinu, širinu i boju za savršeno uređenje doma.

Kako pravilno izabrati TV komodu Izvor: followtheflow/shutterstock

TV komoda je centralni dio svake dnevne sobe – na njoj počiva televizor, ali i cjelokupan vizuelni balans prostora. Ako je suviše velika, mala ili pogrešno postavljena, prostor može delovati haotično, zbijeno ili vizuelno neuredno. Stručnjaci za enterijer otkrivaju najčešće greške pri izboru TV komode i kako da ih izbjegnete.

1. Pogrešna visina – ekran ne smije biti previsoko

Jedna od najčešćih grešaka je previše visoka komoda. Televizor tada djeluje "odsječeno", a gledanje postaje naporno za vrat.

Idealna visina je između 95 i 110 cm od poda do sredine ekrana, tako da pogled ide pravo, a ne naviše.

2. Preuska ili preširoka komoda

  • Ako je komoda uža od televizora – prostor djeluje neproporcionalno.
  • Ako je preširoka – može "progutati" zid.

Pravilo: komoda bi trebalo da bude bar 15–20 cm šira od televizora sa svake strane, ali da ne prelazi trećinu širine zida na kojem stoji.

3. Boja koja se "bije" sa ostatkom prostora

Druga česta greška je izbor boje koja odskače od ostatka enterijera.

  • Ako su zidovi i garnitura svetli, izbjegavajte tamne komode s visokim sjajem.
  • Ako je prostor već topao i pun tekstura, bolje birajte jednostavne, neutralne tonove drveta ili mat bijele površine.
TV polica u dnevnoj sobi
Izvor: Serhiy Stakhnyk/Shutterstock

4. Pogrešan materijal i završna obrada

  • TV komoda treba da bude dekorativna, ali ne dominantna. Previše reflektujuće površine stvaraju osećaj natrpanosti.
  • Najbolje izgledaju mat drvene teksture, ratan, MDF u tonovima hrasta, oraha ili jasena.
  • Metalne nogice i diskretne ručice dodaju dašak modernosti bez gušenja prostora.

5. Loše organizovani kablovi

Ni najlepša komoda neće izgledati uredno ako ispod televizora vire kablovi.

  • Izaberite model sa diskretnim otvorima ili zatvorenim pregradama za kablove i opremu (ruter, konzole, set-top box).
  • Ako ne mijenjate komodu, kablove možete sakriti ukrasnim lajsnama ili korpicama u tonu zida.

6. Pogrešan položaj u prostoru

TV komoda ne treba da bude prva stvar koju vidite kad uđete u sobu.

  • Ako je moguće, postavite je naspram garniture, ali ne direktno ispred prozora (da izbjegnete odsjaj).
  • U manjim sobama odličan trik je ugao – ugaone komode deluju skladno i oslobađaju prostor.
TV polica u dnevnoj sobi
Izvor: Remberto Nieves/Shutterstock

7. Previše dekoracija

Vaze, ramovi, saksije i sveće mogu lako pretrpati gornju ploču komode.

Pravilo "manje je više" – birajte 1 do 3 dekorativna elementa različitih visina i tekstura, a sve ostalo neka ide u zatvorene pregrade.

Zaključak

Dobra TV komoda ne mora biti skupa, ali mora biti proporcionalna, funkcionalna i u skladu sa stilom enterijera.
Kada je pravilno odaberete, ona ne samo da uokviruje televizor – već celom prostoru daje osjećaj reda, balansa i elegancije.

