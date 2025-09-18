Dnevna soba za jesen kao iz magazina: 3 jeftina trika dizajnera koja odmah mijenjaju prostor

Otkrijte 3 jednostavna i jeftina trika dizajnera koja će vašu dnevnu sobu ove jeseni potpuno transformisati i učiniti je modernom i prijatnom oazom za sve.
Bilo da je riječ o manjem stanu ili dekorisanju prostanih prostorija, nekoliko trikova mogu da primijene svi. Ovo će definitivno unijeti jesen u vaš dom, i to u najljepšem stilu zbog kog ćete jedva čekati da se vratite kući.
"Mali prostori dodatno opterećuju funkcionisanje na više načina i često mogu djelovati samo funkcionalno, a ne zabavno", objašnjava stručnjak za uređenje doma Džesika Ričl za Real Simple i ima odlične ideje.
"Uz pravi dekor za dom, možete stvoriti iluziju više prostora, dodati toplinu i pokazati svoju jedinstvenu ličnost."
Ako ne znate odakle da počnete, dizajnerka ima nekoliko načina kako da transformišete svoju dnevnu sobu u oazu u koju jedva čekate da se vratite kući.
Dodajte nekoliko dekorativnih jastuka
Dekorativni jastuci imaju sposobnost da dodaju dubinu i teksturu vašoj dnevnoj sobi, odmah dodajući prostoru individualnost.
"Nekoliko dekorativnih jastuka može unijeti toplinu i udobnost u svaku sobu", kaže Ričl.
Isprobajte "mirisno uređenje"
"Mirisno uređenje" se odnosi na moć sobe koja miriše na jesen.
"Iskoristite moć svog čula mirisa. Jesen je savršeno vrijeme da sakupite sve stvari koje mirišu na bundevu, kako bi vaša dnevna soba mirisala kao jesenja oaza."
Unesite prirodne elemente u kombinaciju
Sakupite nekoliko grana i dodajte ih u dekorativnu posudu ili sakupite šišarke ili male bundeve da biste ukrasili police za knjige. Ova opcija ne košta ništa, a donijeće vam samu prirodu u prostor u kome provodite najviše vremena.
Novosti/ Lepa&Srećna