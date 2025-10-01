Kupujete garnituru za dnevnu sobu? Pet užasnih grešaka upropastiće vam stan, upozoravaju dizajneri

Dnevna soba je centar stana. Kad je renovirate, krečite ili kupujete namještaj, garnituru za sjedenje ili tepih, nemojte da napravite ove greške.
Dnevna soba je srce doma, mesto gdhe provodimo toliko vremena – opuštajući se, družeći se, stvarajući uspomene. Stoga je sasvim prirodno da s vremena na vreme poželimo da joj damo novi sjaj.
Međutim, nije svaka dekorativna promena nužno i poboljšanje. Ponekad, u želji da osvežimo prostor, napravimo greške koje ga, umjesto da ga ulepšaju, zapravo čine lošijim.
Dizajneri enterijera otkrivaju koje promene mogu imati kontraefekat, tako da vaša dnevna soba deluje zastarjela, a ne modernija.
1. Akcentni zidovi su prošlost
Akcentni zidovi bili su u trendu godinama, ali njihova popularnost opada. Nije stvar samo u trendovima; kako objašnjava dizajnerka enterijera Britni Baton, akcentni zidovi mogu da stvore vizuelnu neravnotežu, posebno ako im se dodaju ugradne police. "Takva vizuelna težina može da zatvori sobu i učini je manjom“, kaže Baton.
Njen savjet? Ugradne elemente dodajte na susedne zidove, idealno sa obe strane vrata, kako biste stvorili simetriju i harmoniju.Izvor: Shutterstock
2. Garniture namještaja unose monotoniju u dom
Iako garnitura namještaja za dnevnu sobu deluje kao praktično rešenje za postizanje sklada, rezultat često izgleda "kao iz kataloga" – bezlično i klinički. "Korisno je da uskladite komade koji dobro funkcionišu zajedno, ali ne izgledaju kao da ste kupili cijelu stranicu iz kataloga“, objašnjava dizajnerka enterijera Emili Lamar. Mešanje novih i vintidž komada, kombinovanje različitih boja i tekstura, doprinijeće tome da soba deluje toplije i namješteno s ukusom.
3. Previše tamne boje daje efekat pećine
Tamne boje nisu potpuno zabranjene u dnevnim sobama, ali ključ je u balansu, pogotovo ako imate ograničeno prirodno svjetlo. "Određene nijanse boje mogu da zatamne i zatvore prostor do te mere da deluje kao pećina, posebno kada se plafon oboji istom bojom kao zidovi", kaže Baton. Ona preporučuje oprez i testiranje boje na zidu pre nego što se odlučite za krečenje cijele prostorije. Ostavite taj test na zidu nekoliko dana, posmatrajte ga u različitim delovima dana, i tek onda donesite konačnu odluku.
4. Ugradna rasvjeta je nekad hladna i bezličnaIzvor: Shutterstock
Prilikom preuređenja dnevne sobe, lako je doći u iskušenje da dodate mnogo ugradnih svjetiljki. Ipak, postoji caka. "Iako ugradna rasvjeta može obezbediti dobru vidljivost za detaljne zadatke, previše direktnog usmjerenog svjetla može učiniti prostor hladnim i bezličnim", objašnjava Lamar. Umjesto toga, ona savetuje da dodate dekorativna rasvjetna tela poput zidnih, podnih i stonih lampi, kako biste stvorili intimniju atmosferu.
6. Premali tepisi ostavljaju jeftin utisakIzvor: Shutterstock
Pronalaženje tepiha prave veličine često je izazov, a česta greška je odabir premalog tepiha. "Ljudi često potcjenjuju ispravnu veličinu tepiha potrebnu u dnevnoj sobi, a mali tepisi izgledaju kao jeftin, naknadni dodatak", kaže Lamar. Kada menjate tepih, pazite da odaberete dovoljno veliku dimenziju. Namještaj, poput sofe, treba da bude barem do pola na tepihu, a možete i postaviti tepih ispod cijele garniture.
