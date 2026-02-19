logo
Najlakši način za čišćenje srebra kod kuće: Trik sa 2 namirnice koje sigurno imate kod kuće

Najlakši način za čišćenje srebra kod kuće: Trik sa 2 namirnice koje sigurno imate kod kuće

Izvor Lepa i srećna
0

Kako očistiti srebrni nakit kod kuće? Jednostavna pasta od sode bikarbone i vode vraća sjaj potamnelom srebru i uklanja fleke bez oštećenja.

Najlakši način za čišćenje srebra Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

  • Srebro vremenom potamni i izgubi sjaj.
  • Pasta od sode bikarbone i vode uklanja fleke.
  • Nakon ispiranja i poliranja nakit ponovo blista.

Nakit, od bilo kog materijala, treba da se pravilno održava kako bi vam duže trajao i lepo izgledao, pogotovo zato što vremenom potamni i dobije ružnu boju.

Iako postoje komercijalna sredstva za čišćenje nakita, isto tako postoje jednostavni, prirodni načini za čišćenje svih vrsta nakita, koje možete očas posla da napravite.

Primijetili ste da je srebro koje imate izgubilo sjaj i potamnilo? Ne brinite, uz samo jedan sastojak iz kuhinje možete da napravite odlično sredstvo za čišćenje srebra.

Napravite pastu od sode bikarbone i vode. Pomiješajte vodu i sodu bikarbonu u maloj posudi u razmjeru 1/3.

Potom utrljajte pastu na srebrni nakit. Koristite meku krpu od mikrofibera kako biste naneli pastu. Malo pomalo nanosite pastu, piše Glossy.

Nježno trljajte u krugovima kako biste uklonili fleke.

Kada ste cijeli nakit premazali pastom, isperite ga hladnom vodom i odmah koristite krpu od mikrofibera da ga osušite i ispolirate srebrni nakit da se sjaji.

Čišćenje nakita
Izvor: Shutterstock

Tagovi

srebro nakit čišćenje

