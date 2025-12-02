Faberžeov dragulj istorije: “Zimsko jaje” postiglo rekordnu cijenu

Faberžeovo "Zimsko jaje" iz kolekcije ruskog cara Nikolaja Drugog prodato je na aukciji u Londonu za 19,5 miliona funti, što je rekordna cijena za ovu vrstu nakita, saopšteno je iz aukcijske kuće "Kristi".

Izvor: Wiktor Szymanowicz / Zuma Press / Profimedia

U saopštenju se navodi da će kupac platiti ukupno 22,9 miliona funti, uključujući proviziju. Licitacija je počela cijenom od 17 miliona funti.

Ovo jaje napravljeno je za rusku carsku porodicu za Vaskrs 1913. godine, a djelo je dizajnirala Alma Pihl, mlada zlatarka i kćerka Karla Faberžea.

Tijelo "Zimskog jajeta" napravljeno je od gorskog kristala i ukrašeno rezbarijama koje imitiraju kristale mraza. Ukrašeno sa više od 4.000 dijamanata i stoji na kristalnoj osnovi koja izgleda kao istopljeni led.

Unutar jajeta nalazi se korpa sa buketom visibaba napravljenim od kvarca i žadeita.

Nikolaj Drugi je poklonio jaje svojoj majci, carici udovici Mariji Fjodorovnoj.

(Srna)