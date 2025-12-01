Izgubljeno remek-djelo čuvenog slikara otkriveno nakon četiri vijeka: Prodato za 2,3 miliona evra u Francuskoj

Dugo skrivano djelo baroknog majstora Petera Paula Rubensa, prikazujuće raspeće Isusa Hrista, pronađeno je u privatnoj pariškoj kući i autentičnost mu je potvrđena naučnim analizama.

Slikarsko blago Rubensa pronađeno nakon više od četiri vijeka prodata za 2,3 miliona evra u Francuskoj

Ova dugo izgubljena slika baroknog umjetnika Petera Paula Rubensa, vijekovima skrivana od očiju javnosti, prodata je na aukciji u Versaiju za 2,3 miliona evra.

Ovo djelo, pronađeno u privatnoj pariškoj kući, prikazuje raspeće Isusa Hrista i dugo se smatralo da potiče iz Rubensove radionice.

Naučni testovi i analiza stručnjaka potvrdili su autentičnost, identifikujući pigmente tipične za Rubensa. Iako su neki elementi slike mogli biti dovršeni od strane drugih umjetnika, stručnjaci tvrde da je centralna figura originalno djelo Rubensa.

Otkriće i prodaja ovog djela naglašavaju sve veći interes za skrivena ili izgubljena dela starih majstora, koja se ponekad otkrivaju u privatnim kolekcijama ili na tavanima starih kuća.

Slični slučajevi često pokreću novu naučnu analizu i reevaluaciju umjetničkog opusa velikih slikara.

Rubensova djela, poznata po dramatičnim kompozicijama i živopisnoj koloristici, redovno postižu visoke cijene na aukcijama, a ovakva otkrića doprinose boljem razumijevanju barokne umjetnosti i tehnika rada velikih majstora.

