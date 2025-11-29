Televizija u Parizu ne emituje zbog dojave o bombi, policija na licu mjesta

Sjedište "Frans televizije" u Parizu evakuisano je zbog prijetnje bombom, javili su francuski mediji.

Izvor: Profimedia

Policija i psi za otkrivanje eksploziva nalaze se na licu mjesta, prenosi "Figaro".

Pretres traje i dok se istraga ne završi, program televizije i njen sajt neće funkcionisati.

Zaposleni u televiziji evakuisani su nakon što su ih vlasti obavijestile da su oko 17.00 časova dobile prijavu o postavljenoj bombi.

Prije dvije sedmice, kancelarije televizije BFM i "Radija Monte Karlo" koje se nalaze u blizini "Frans televizije", takođe su evakuisane zbog prijetnji bombama. U zgradama nisu pronađeni sumnjivi predmeti.