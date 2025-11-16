Nuklearna saradnja uprkos ratu u Ukrajini: Iskorišteni uranijum iz Francuske isporučen Sankt Peterburgu

Ekološka grupa "Grinpis" saopštila je da Francuska šalje u Rusiju iskorišteni uranijum na obradu da bi mogao da se ponovo koristi, uprkos ratu u Ukrajini.

Izvor: National Nuclear Security Administration

"Trebalo bi da Francuska raskine ugovore sa `Rosatomom`", naveo je "Grinpis", uz ocjenu da je ova trgovina legalna, ali nemoralna, jer mnoge zemlje žele da pojačaju sankcije Rusiji.

Članovi "Grinpisa" snimili su utovar oko 10 kontejnera sa radioaktivnim etiketama na teretni brod u luci Denkerk, na Lamanšu, objavila je nevladina organizacija.

"Grinpis" tvrdi da se brod "Mihail Dudin", registrovan u Panami, redovno koristi za prevoz obogaćenog ili prirodnog uranijuma iz Francuske u Sankt Peterburg.

U saopštenju se dodaje da je jučerašnja pošiljka bila prva u kojoj je utovaren iskorišteni uranijum, prenio je AFP.

Francuski državni energetski gigant "Elektrisit de Frans" potpisao je 2018. godine ugovor vrijedan 600 miliona evra sa podružnicom "Rosatoma", "Teneksom", o reciklaži korištenog uranijuma.

Ove operacije nisu obuhvaćene međunarodnim sankcijama zbog rata u Ukrajini.