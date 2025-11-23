logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mjesto koje je oblikovalo modernu umjetnost: Ovdje su inspiraciju za svoja djela našli čuveni francuski slikari

Mjesto koje je oblikovalo modernu umjetnost: Ovdje su inspiraciju za svoja djela našli čuveni francuski slikari

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

U neposrednoj blizini Marseja, nalazi se mjesto koje će svojim okolnim pejzažom, ostaviti duboki trag na modernu umjetnost.

Francusko selo koje je oblikovalo modernu umjetnost Izvor: Shutterstock/Dmitri T

Godina je 1882, dok se sunčevi zraci polako spuštaju niz litice koje okružuju Marsej, Pjer Ogist Renaor, sa platnom i četkicama sprema se na put. Ide u posjetu svom prijatelju i kolegi Polu Sezanu u obližnje mjesto L’Estake.

Cilj posjete nije samo druženje - Renoara privlači prizor bijelih krečnjačkih stijena u kontrastu sa zelenilom i tirkiznim morem, svjetlost koja se probija kroz oblake i baca sjenke. 

Vijugave staze vode ga do litica koje se uzdižu iznad zaliva Marseja - i baš tu, majstor impresionizma pronalazi inspiraciju da pejzaže pretvori u umjetnost.

Mjesto koje je inspirisalo brojne umjetnike

Na severozapadnoj obali Marseja, nalazi se mesto L’Estake, koje je prije više od sto godina oblikovao modernu umjetnost.

Bijele litice koje se uzdižu iznad zaliva, vijugave staze kroz borove šume i tirkizno more - mjesto kao iz mašte, baš kao što je nekada bilo za Renoara, Sezana i Braka.

Pijer Ogist Renoar bio je među prvima koji je ovdje "potražio" inspiraciju da igru svjetlosti pretvori u umjetnost. Njegovi potezi četkicom oživljavali su stijene i biljke, čineći pejzaž punim svjetla i pokreta.

Izvor: Shutterstock

Pol Sezan je istraživao strukturu brda i volumena, pripremajući teren za buduće eksperimente koji će dalje oblikovati kubizam. Sezan je tu naslikao preko trideset pejzaža, svaki pažljivo komponovan - planine, kuće i stijene bile su pažljivo razložene u oblike, koje su kasnije Brak i Pikaso pretvarali u svoje umjetničke vizije.

Odnos između Renoara i Sezana bio je složen, ali su se njih dvojica uzajamno duboko poštovali. Renoar je govorio da Sezan vidi "dalje od ostalih", dok je Sezan cijenio način na koji Renoar doživljava i predstavlja svjetlost. Možda je upravo ova činjenica i dala mestu posebno čarobnu atmosferu.

Žorž Brak, deceniju kasnije, baš ovdje je razvio svoj "vizuelni jezik" - eksperimentisao je sa oblicima i perspektivama, inspirisan Sezanovim ranijim djelima. L’Estake je tako postala neformalna kolevka kubizma i moderne umjetnosti.

Danas, šetnja  L’Estakom predstavlja svojevrsnu vremensku kapsulu. Posetioci hodaju istim stazama kao umjetnici, posmatraju litice iz istih uglova, osjećaju miris borova i soli u vazduhu i gledaju kako sunčevi zraci igraju po stijenama, vijaduktu i okolnim kućama.

Svaka scena i dalje podsjeća na platna koja su ovde nastala, a panorama zaliva Marseja ostala je gotovo netaknuta, dozvoljavajući svakom posjetiocu da, makar na trenutak, vidi svijet očima pionira modernog slikarstva.

(EUpravo zato)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska umjetnost umjetnici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA