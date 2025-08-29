logo
Istorijsko otkriće: Francuska mornarica pronašla brod iz 16. vijeka na rekordnoj dubini

Istorijsko otkriće: Francuska mornarica pronašla brod iz 16. vijeka na rekordnoj dubini

Autor Ilija Baošić
0

U dubinama Sredozemnog mora istraživači su naišli na otkriće koje će iz temelja promijeniti istoriju podvodne arheologije.

Francuska mornarica pronašla brod iz 16. vijeka na rekordnoj dubini Izvor: Drassm / Marine nationale

Francuska mornarica predstavila je javnosti izuzetno značajan nalaz, trgovački brod iz 16. veka, koji se nalazi čak 2.567 metara ispod površine, u blizini glamuroznog Sen Tropea. To je najdublje otkriće u istoriji francuske podvodne arheologije i jedno od najdubljih na svijetu. Brod, privremeno nazvan Camarat 4, u iznenađujuće je dobrom stanju, kako su i sami pronalazači rekli: "Iznenadilo je i nas iskusne koji slične stvari redovno pronalazimo".

Pored broda ronioci su, nažalost, pronašli i "ostatke" savremenog doba: plastične flaše, limenke i ribarske mreže, koje su završile uz olupinu staru nekoliko vijekova. Na palubi su stručnjaci dokumentovali skoro 200 keramičkih krčaga, ukrašenih cvijetnim motivima, krstovima i monogramom IHS, što svjedoči o snažnom vjerskom uticaju tog vremena. Među pronađenim predmetima nalaze se i drugi dragocjeni artefakti.

Ovakvo bogatstvo predmeta potvrđuje koliko su mediteranske civilizacije bile povezane u doba renesanse, kada su trgovina, vjera i kultura oblikovale zajednički prostor.

Do otkrića se došlo uz pomoć najnaprednije tehnologije. Istraživači DRASSM-a i francuske mornarice koristili su daljinski upravljane podmornice opremljene 4K kamerama, 3D skenerima i robotskim rukama, koje su omogućile precizno podizanje osjetljivih artefakata bez oštećenja. Svaki predmet je digitalno skeniran i rekonstruisan, što osigurava da buduće generacije mogu nastaviti istraživanja.

Camarat 4 nije samo izuzetan arheološki trofej, već donosi i važne odgovore o trgovačkim putevima, religijskim uticajima i ekonomskim prioritetima 16. vijeka. Još značajnije, njegovo prisustvo nas podsjeća da ni najdublje morske prostranstvo više nije zaštićeno od zagađenja, jer se uz ostatke renesansnog broda mogu videti tragovi današnjeg svijeta.

Izvor: Nova.rs

Tagovi

brodovi Francuska istraživanje

