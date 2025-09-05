Najtraženija destinacija u 2025: Oborila rekord znatno nižim cijenama u luksuznim hotelima i jeftinom hranom

Ovo manje poznato predgrađe u Francuskoj je najtraženija destinacija u 2025. i pristupačna je alternativa boravku u Parizu.

Izvor: Shutterstock.com/Spech

Dok su prethodne godine bile u znaku putovanja kada su svi želeli da vide i iskuse sve, 2025. je godina svesnog, promišljenog putovanja. Prema prvom izvještaju o trendovima kompanije Priceline, u 2025. putnici će tražiti prave veze, pratiti svoje strasti i istovremeno pokušavati da što bolje iskoriste svoj budžet.

Putovanja će i dalje biti prioritet (u stvari, 27 odsto ispitanih bi se radije odreklo kafe za cijeli život nego putovanja), ali na promišljen i planiran način. Predviđanja potvrđuju i trending destinacije Priceline-a, lista koja ne sadrži prenatrpane i već izlizane destinacije poput Barselone. Za većinu putnika, mnoge destinacije na listi biće potpuno nepoznate.

Na vrhu liste je Vanves, Putovanja predgrađe Pariza na jugozapadu. Ova mala zajednica zabilježila je povećanje pretraga hotela na Priceline-u od 407 odsto između jula 2023. i juna 2024. u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

A zašto Vanves, a ne Pariz?

Na primjer, hotel sa četiri zvezdice u Vanvesu može da košta između 100 i 150 evra po noći, dok sličan hotel u Parizu košta oko 300 evra po noći. Niže cijene hotela idu u paketu sa nižim troškovima hrane, što znači da možete više jesti i više uživati, a da ne prekoračite budžet.

Pored toga što je povoljniji kada je riječ o smještaju i hrani, Vanves je dom jednom od manje poznatih lokalnih buvljaka. Les Puces de Vanves (Buvljak Vanves) znatno se razlikuje od prenatrpanog i turistički preplavljenog Les Puces de Paris Saint-Ouen na severu Pariza. Kao i veći market na severu, buvljak u Vanvesu nudi "vintidž" tepihe i odeću, ploče, starinske nakite i druge retro sitnice.

Štandovi na buvljaku u Vanvesu su na otvorenom, a kupovina počinje rano. Market je otvoren samo subotom i nedjeljom od 7 do 14 časova.

Poslije Vanvesa, na Priceline-ovoj listi "trending destinacija" slijede još devet destinacija, uglavnom nepoznatih i raštrkanih po svijetu. Sve su zabilježile porast pretraga hotela na Priceline-u od preko 100 odsto u odnosu na prethodnu godinu: