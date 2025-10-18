logo
Papa Lav XIV potpisao motocikl, aukcijska cijena dostigla nebesa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Motocikl na koji se potpisao papa Lav Četrnaesti prodat je na aukciji za 130.000 evra, plus takse i porezi.

Motor sa papinim potpisom prodat na aukciji Izvor: Vatican Media/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Papa se potpisao na motocikl u septembru u Vatikanu, saopštila je aukcijska kuća "Sotbis".

Fotografije na veb-sajtu aukcijske kuće prikazuju poglavra Katoličke crkve dok sjedi na mašini i drži kacigu.

Grupa takozvanih Isusovih bajkera vozila je bijeli motocikl, za koji je rečeno da je inspirisan papamobilom, tokom trodnevnog putovanja od malog njemačkog grada Šafhajma u blizini Frankfurta do Trga Svetog Petra u Rimu.

"Be-em-ve R 18 transkontinental" je na početku aukcije koštao 30.000 evra, ali je cijena brzo porasla, prenijela je agencija DPA.

Prema veb-sajtu aukcijske kuće, prihod je namijenjen papskim misijskim društvima u Austriji i djeci na Madagaskaru.

Kupac mora da plati više od same cijene sa aukcije.

Prema podacima aukcijske kuće "Sotbis", na cijenu se plaća naknada od 20 odsto, kao i 19 odsto poreza na dodatu vrijednost. 

(Srna)

