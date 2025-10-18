Papa Lav XIV potpisao motocikl, aukcijska cijena dostigla nebesa

Motocikl na koji se potpisao papa Lav Četrnaesti prodat je na aukciji za 130.000 evra, plus takse i porezi.

Izvor: Vatican Media/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Papa se potpisao na motocikl u septembru u Vatikanu, saopštila je aukcijska kuća "Sotbis".

Fotografije na veb-sajtu aukcijske kuće prikazuju poglavra Katoličke crkve dok sjedi na mašini i drži kacigu.

Grupa takozvanih Isusovih bajkera vozila je bijeli motocikl, za koji je rečeno da je inspirisan papamobilom, tokom trodnevnog putovanja od malog njemačkog grada Šafhajma u blizini Frankfurta do Trga Svetog Petra u Rimu.

"Be-em-ve R 18 transkontinental" je na početku aukcije koštao 30.000 evra, ali je cijena brzo porasla, prenijela je agencija DPA.

Prema veb-sajtu aukcijske kuće, prihod je namijenjen papskim misijskim društvima u Austriji i djeci na Madagaskaru.

Kupac mora da plati više od same cijene sa aukcije.

Prema podacima aukcijske kuće "Sotbis", na cijenu se plaća naknada od 20 odsto, kao i 19 odsto poreza na dodatu vrijednost.

(Srna)