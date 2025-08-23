10 najskupljih filmskih predmeta koji su prodati na aukciji: Lightsaber od 3 miliona, a tek da znate koliko košta frula

Predstavljamo vam listu najskupljih predmeta iz popularnih filmova koje su dostigle astronomske cifre na aukcijama.
Obožavaoci kultnih filmova godinama štede novac kako bi kupili autentične predmete iz svojih omiljenih ostvarenja. Ovo je deset elemenata iz popularnih filmova koji su na aukcijama dostigli najviše cijene.
Star Trek Generations (1994)
Maroon Starfleet uniforma koju je nosio Vilijam Šatner kao kapetan Kirk
Početna cijena: 37.500 dolara
Procijenjena cijena: 75.000-150.000 dolara
Men in Black (1997)
Screen-Matched Light-Up Hero Close-Up Neuralyzer
Početna cijena: 37.500 dolara
Procijenjena cijena: 75.000-150.000 dolara
Batman Returns (1992)
Majkl Kitonov SFX Grapple pištolj
Početna cijena: 37.500 dolara
Procijenjena cijena: 75.000-150.000 evra
Spider-Man 2 (2004)
Kostim Tobija Magvajera kao Spajdermena
Početna cijena: 50.000 dolara
Procijenjena cijena: 100.000-200.000 dolara
Aliens (1986)Izvor: Youtube printscreen/ JoBlo Movie clips
Sigorni Viver Special Effects M240 bacač plamena
Početna cijena: 62.500 dolara
Procijenjena cijena: 125.000-250.000 dolara
Star Wars: Return of the Jedi (1983)
Kaciga imperijalnog stormtrupera
Početna cijena: 75.000 dolara
Procijenjena cijena: 150.000-300.000 dolara
Star Trek: The Next Generation (1987-1994)Izvor: Youtube printscreen/The Art Of Storytelling
Frula Ressikan koju je koristio Patrik Stjuart i scenario epizode "Inner Light"
Početna cijena: 125.000 dolara
Procijenjena cijena: 250.000-500.000 dolara
Indiana Jones and the Last Crusade (1989)Izvor: Youtube printscreen/Scenes We Love
Bič Harisona Forda dužine 2.4 metara i futrola za bič
Početna cijena: 125.000 dolara
Procijenjena cijena: 250.000-500.000 dolara
Batman (1989)
Kostim Majkla Kitona
Početna cijena: 125.000 dolara
Procijenjena cijena: 250.000-500.000 dolara
Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Originalni svjetlosni mač za dvoboje Darta Vejdera
Početna cijena: 500.000 dolara
Procijenjena cijena: 1.000.000-3.000.000 dolara
(MONDO)