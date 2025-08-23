logo
10 najskupljih filmskih predmeta koji su prodati na aukciji: Lightsaber od 3 miliona, a tek da znate koliko košta frula

Predstavljamo vam listu najskupljih predmeta iz popularnih filmova koje su dostigle astronomske cifre na aukcijama.

Najskuplji filmski predmeti koji su prodati na aukciji Izvor: pritnscreen/youtube/ernaldarkness3166

Obožavaoci kultnih filmova godinama štede novac kako bi kupili autentične predmete iz svojih omiljenih ostvarenja. Ovo je deset elemenata iz popularnih filmova koji su na aukcijama dostigli najviše cijene.

Star Trek Generations (1994)

Maroon Starfleet uniforma koju je nosio Vilijam Šatner kao kapetan Kirk

Početna cijena: 37.500 dolara

Procijenjena cijena: 75.000-150.000 dolara

Men in Black (1997)

Men In Black- First Neuralyzer Scene
Izvor: YouTube

Screen-Matched Light-Up Hero Close-Up Neuralyzer

Početna cijena: 37.500 dolara

Procijenjena cijena: 75.000-150.000 dolara

Batman Returns (1992)

Majkl Kitonov SFX Grapple pištolj

Početna cijena: 37.500 dolara

Procijenjena cijena: 75.000-150.000 evra

Spider-Man 2 (2004)

Kostim Tobija Magvajera kao Spajdermena

Početna cijena: 50.000 dolara

Procijenjena cijena: 100.000-200.000 dolara

Aliens (1986)

Izvor: Youtube printscreen/ JoBlo Movie clips

Sigorni Viver Special Effects M240 bacač plamena

Početna cijena: 62.500 dolara

Procijenjena cijena: 125.000-250.000 dolara

Star Wars: Return of the Jedi (1983)

Kaciga imperijalnog stormtrupera

Početna cijena: 75.000 dolara 

Procijenjena cijena: 150.000-300.000 dolara

Star Trek: The Next Generation (1987-1994)

Izvor: Youtube printscreen/The Art Of Storytelling

Frula Ressikan koju je koristio Patrik Stjuart i scenario epizode "Inner Light"

Početna cijena: 125.000 dolara

Procijenjena cijena: 250.000-500.000 dolara

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Izvor: Youtube printscreen/Scenes We Love

Bič Harisona Forda dužine 2.4 metara  i futrola za bič

Početna cijena: 125.000 dolara

Procijenjena cijena: 250.000-500.000 dolara

Batman (1989)

Kostim Majkla Kitona 

Početna cijena: 125.000 dolara

Procijenjena cijena: 250.000-500.000 dolara

Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)

Originalni svjetlosni mač za dvoboje Darta Vejdera

Početna cijena: 500.000 dolara

Procijenjena cijena: 1.000.000-3.000.000 dolara

(MONDO)

