Sve više ljudi uklanja tetovaže: "Ovo je najsavremenija i najbezbjednija metoda, bez ožiljaka"

Uklanjanje tetovaža je sve traženije, a dr Nikola Borovčanin, dermatovenerolog, objasnio je koja metoda je najbolja.

Sve više ljudi odlučuje se za uklanjanje tetovaža, bilo zbog estetskih razloga, promjena u životu ili jednostavno želje za promjenom. O razlozima, metodama i bezbjednosti ovog postupka govorio je dr Nikola Borovčanin, dermatovenerolog, u emisiji "Žena za sva vremena" na televiziji K1.

"Sve veći broj je onih koji žele da ih uklanjaju. Mislim da je trend da ih ima dosta više i da trend nikada nije prestao. Kvalitet tetovaža se mnogo poboljšao. Tetovaže koje su stare preko deset godina, vidi se da su amaterski i teško se skidaju, dok se po novijim tetovažama tačno vidi napredak koji smo mi doživjeli u Beogradu sa tatto majstorima, što je za pohvalu", rekao je.

Razlozi za uklanjanje tetovaža su različiti, a često su povezani sa ličnim promjenama.

"Stare ljubavi. Imam jednu anegdotu, desila mi se situacija gdje je momak došao da ukloni ime bivše djevojke koja se zvala Jana, ali on nije hteo da ukloni cijelu tetovažu već samo J, zato što mu je nova djevojka Ana", otkrio je.

Kada je riječ o najbezbjednijim metodama, savremena medicina danas nudi efikasna rješenja.

"Laserska metoda, koja se zove piko laser. To je zapravo foto-akustični talas. Pod svojim pritiskom, on razbije pigment na sitne čestice, a te čestice se ne griju, razbiju se i naš imunitet ih pojede. Zato je taj laser bezbjedan. Ranije smo imali jedini način na koji može da se ukloni tetovaža, a to je da je prže. Ostaje ožiljak, ali i boje koje ima tetovaža. Sa novim tretmanom može mnogo brže i lakše. Potrebno je nekoliko tretmana u zavisnosti od boja tetovaže. Sa crnom tetovažom je najlakše, tu je potrebno otprilike tri do pet tretmana i rade se na mjesec dana", objasnio je doktor.

Nakon tretmana, reakcije kože su očekivane, ali uglavnom prolazne.

"Koža je crvena, kao i nakon svakog laserskog tretmana. Nekada zna da se stvori otok pri luku tetovaže, malo peckanja i svraba. To može da se smiri. Nakon dan-dva već se normalno ponaša koža. Najviše volim da prepišem Sanaderm kremu koja je sjajna", rekao je.

Iako se radi o bezbjednoj proceduri, postoje određeni faktori na koje treba obratiti pažnju.

"Jedan od rijetkih rizika je ako neko pije antibiotike. Ne sve, ali određeni antibiotik može da bude foto-senzitivni. To znači da nekada naša koža na to može pojačano da odreaguje, ali to je na nama da provjerimo", objasnio je dr Boravčanin i istakao da iako nema naučnih dokaza da je ovaj laser nebezbjedan za trudnice, on ih savjetuje da sa uklanjanjem tetovaža sačekaju nakon porođaja.

