Anđelina Džoli ponosno pokazala tetovaže na crvenom tepihu: Natpis na leđima ima posebno značenje

Tetovaže koje glumica s ponosom pokazuje, nisu samo ukras, već nose dublju poruku, otkrivamo značenje jednog od "natpisa" na leđima.

Na premijeri svog novog filma "Couture" na Filmskom festivalu u Rimu, glumica Anđelina Džoli (50) prošetala je u elegantnoj crnoj haljini s potpisom Alberte Fereti.

Ova dizajnerska haljina ima potpuno otvorena leđa, čime je Džoli otkrila svoje tetovaže koje s ponosom nosi. One nisu samo ukras, već nose i dublje poruke.

Na gornjem dijelu leđa, ispod vrata, nalazi se natpis "Znaj svoja prava" ("Know Your Rights"), koji je inspirisan pjesmom grupe The Clash. Ta tetovaža odražava njen stav o slobodi, o kojem često govori, piše 24sata.hr.

Na lijevoj strani leđa nalazi se budistička mantra posvećena njenom sinu Medoksu. Ispisana je kmerskim pismom i nosi poruku ljubavi, sreće i zaštite:

"Neka tvoji neprijatelji bježe daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvijek ostane tvoje. Tvoja ljepota biće poput božice Apsare. Kuda god kreneš, mnogi će te pratiti, služiti i štititi, okružujući te sa svih strana."

Na sredini leđa nalaze se tri odvojene tetovaže, koje zajedno simbolizuju četiri prirodna elementa - zemlju, vodu, vazduh i vatru - kao i četiri kontinenta. Središnja tetovaža je najveća i predstavlja ravnotežu između tih sila. Bočne su povezane s duhovnim značenjima - jedna simbolizuje sreću i bogatstvo, a druga podsjeća na saosjećanje prema sebi. Sve tri tetovaže nastale su u Kambodži dok je glumica tamo boravila. U okviru rituala su blagoslovljene i rađene tradicionalnom metodom čeličnih igala.

Na donjem dijelu leđa nalazi se veliki bengalski tigar. Ova tetovaža posvećena je Kambodži - zemlji u kojoj je Džoli usvojila Medoksa i u kojoj je 2005. godine dobila počasno državljanstvo. I ova tetovaža izrađena je tradicionalnom tehnikom i blagoslovljena od strane redovnika.

Pored ovih, Anđelina ima i tetovaže na lijevoj nadlaktici. Tu je istetovirala geografske koordinate mjesta rođenja svoje djece - Noksa, Vivijen, Šajlo, Zahare, Paksa i Medoksa. Inače, na tom mjestu se ranije nalazila tetovaža posvećena bivšem mužu Biliju Bobu Tortonu, koju je uklonila nakon razvoda.

Na zglobu ruke ima tetovažu slova "H", za koju se vjeruje da je posveta njenom bratu Džejmsu Hejvenu. Na desnoj ruci ima natpis na arapskom koji znači "odlučnost". Takođe, na boku ima tetovažu krsta uz latinsku izreku:

"Quod me nutrit me destruit" - "Ono što me hrani, uništava me."

