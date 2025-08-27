Anđelina zbog nove uloge prolazi kroz najveći životni strah: Film o modi podsjetio na njenu borbu da ne umre od raka

Džolijeva igra u novom filmu "Couture", drami koja se odvija tokom Pariske nedjelje mode sa osvrtom koji podsjeća na ono što je preživjela.

Holivudska glumica Anđelina Džoli radi na novom filmu, ali ovog puta nije u ulozi režiserke, kao što je bila posljednjih nekoliko godina, već ima glavnu ulogu u nadolazećem ostvarenju.

Radi se o drami "Couture", koja se odvija tokom Pariske nedjelje mode, a režirala ju je rediteljka Alis Vinoku kojoj je ovo prvi film na engleskom jeziku.

O čemu se radi u filmu?

Radnja prati tri žene: američku filmsku režiserku Maksin (Anđelina Džoli), južnosudansku manekenku Adu (Anijer Anei) i francusku šminkerku Anžel (Ela Rumpf), čiji se putevi isprepliću u ludilu modnog događaja u Parizu. Svaka od njih nosi svoje tajne i strahove dok rade u pozadini modnih revija. Maksinin život se potpuno mijenja kada otkrije da ima rak dojke.

Pored njih, u filmu glumi i francuski glumac Luis Garel, najpoznatiji po glavnoj ulozi u filmu "Sanari" (The Dreamers), kao i jedno od muških lica Dijora.

Anđelina prošla kroz dvostruku masektomiju

Anđelina Džoli je odlučila da uradi dvostruku mastektomiju (uklanjanje oba mlečna tkiva) 2013. godine kao preventivnu mjeru zbog visokog rizika od razvoja raka dojke. Ova odluka je usledila nakon što je otkrila da nosi mutaciju u genu BRCA1, što značajno povećava šanse za dobijanje raka dojke i jajnika.

Njena majka Maršelin Bertrand, je nažalost, preminula od raka jajnika, pa je zbog porodične istorije i genetske predispozicije Anđelina želela da smanji rizik i sačuva svoje zdravlje. Nakon operacije, ona je javno govorila o svom iskustvu kako bi podigla svijest o važnosti genetskog testiranja i prevencije kod žena.

Uskoro premijera filma

U glumačkoj postavi su i Garanse Marijeje (Garance Marillier) poznata po filmovima "Groblje" ("Grave") i "Titane2, kao i Finigan Oldfild (Finnegan Oldfield). Film je snimljen na francuskom i engleskom jeziku, a premijera je zakazana za septembar na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, dok bi u bioskope trebalo da stigne u oktobru.

