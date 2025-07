Bred Pit i dalje ne odustaje od pomirenja sa djecom koju je dobio sa Anđelinom Džoli.

Izvor: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Blizanci Anđeline Džoli i Breda Pita, Vivijen i Noks, danas, 12. jula, proslavljaju svoj 17. rođendan, a slavni glumac je, barem prema riječima izvora, spreman na sve samo da ponovo imaju kontakt.

On je navodno poslao poruku djeci moleći ih da provedu vreme zajedno pred njihov rođendan, a insajder tvrdi da je Bred očajan još od kako je njegova ćerka Vivijen odlučila da odbaci njegovo prezime prošle godine.

Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Ipak, kako je njen brat Noks ipak zadržao očevo prezime, glumac gaji nadu da će ipak uspjeti da im se približi.

Happy birthday to Vivienne and Knoxpic.twitter.com/Io4qa0gB3a — Angelina Jolie (@Ajolie3457)July 12, 2025

Molio je za još jednu šansu, pod njihovim uslovima ili da se makar vide preko telefona. Međutim, za sada nema odgovora od strane blizanaca.

Bred nikada ne priča o djeci kako bi ispoštovao njihovu želju da sačuvaju privatnost, ali mu je jako stalo da ostvare dublju vezu.

Glumac se nada i da će uspeti da se pomiri sa svom djecom koju ima sa Anđelinom, a ne samo sa biološkom - Vivijen, Noksom i Šajlo.

Bred Pit podkast

Izvor: Youtube printscreen / Armchair Expert with Dax Shepard

"On će uvijek verovati i gajiti nadu da postoji šansa da ponovo bude sa svima njima, i ne želi ni da razmišlja drugačije. Ne želi da odustane – nije takav čovjek, niti takav otac. On je ponosan otac i bio bi srećan da jednog dana i oni to vide", tvrdi izvor, iako je za sada reakcija blizanaca, odnosno izostanak iste, najgore što je Bred ikada doživio.

Pogledajte kako danas izgledaju djeca nekadašnjeg para:

Vidi opis Otkrivena očajnička poruka koju je Pit poslao djeci za rođendan: Uslijedila surova reakcija koja bi uništila svakog oca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Gossip Bae Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/WMTV Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: WCP,bruce,javilez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: David Fisher / Shutterstock Edit Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/WMTV Br. slika: 12 12 / 12 AD

(MONDO)