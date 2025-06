Bred Pit o iskustvu s muškarcima: Malo sam zakasnio...

Bred je iskreno i bez dlake na jeziku progovorio o mračnim stranama slave, burnom razvodu, ali i temama o kojima nije pričao do sada.

Izvor: Marina Takimoto / Zuma Press / Profimedia

Slavni holivudski šmeker koga obožavaju i žene, ali i muškarci i o čijoj seksualnosti se godinama priča, konačno je progovorio o ovoj temi.

Bred je u podkastu kod Darka Šeparda otkrio da li je imao iskustva sa muškarcima i svoj stav o svemu tome.

"Znaš, nikad nisam imao gej iskustvo", rekao je 61-godišnji glumac i dodao:

"Malo sam zakasnio s tim, ali da jesam – ne bi ti bio taj", našalio se Pit, obraćajući se voditelju, te istakao da bi on bio tek na 14. ili 15. mjestu kada bi poželio iskustvo sa muškarcima, ali je Dark imao spreman odgovor.

"Neću se hvaliti, ali moraćeš da se dobro pripremiš za mene", odgovorio je 50-godišnji Shepard u istom stilu.

Govorio i o borbi s alkoholizmom

Pit se osvrnuo na razdoblje nakon teškog razvoda od bivše supruge Anđeline Džoli i prisjetio se svog iskustva u Anonimnim alkoholičarima (AA).

"Mislim da su to jednostavno nevjerovatni muškarci koji dijele svoja iskustva, svoje mane, svoje pogrešne korake, svoje želje, svoje boli i puno humora uz to. Mislim da je to bilo zaista posebno iskustvo", iskren je bio glumac.

