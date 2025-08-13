Anđelina Džoli napušta Holivud: Glumica prodaje istorijsko remek-djelo

Anđelina je ranije otvoreno govorila o želji da napusti Los Anđeles, ali je isticala da je u gradu morala da ostane zbog djece.

Glumica Anđelina Džoli navodno planira da se odseli iz Holivuda i želi da proda svoju istorijsku vilu u Los Anđelesu. Kako prenosi magazin Pipl, slavna glumica razmatra nekoliko lokacija u inostranstvu i mogla bi se pridružiti drugim poznatim ličnostima koje su u posljednje vrijeme napustile Los Anđeles.

Džoli planira da stavi kuću na prodaju i da se preseli kada njeni blizanci Noks i Vivijen napune 18 godina, što će biti sljedeće godine. Glumica takođe ima djecu Medoksa, Paksa, Zaharu i Šajlo iz braka sa bivšim suprugom Bredom Pitom. Izvori navode da Anđelina nikada nije željela stalno da živi u Los Anđelesu, ali da nije imala izbora zbog sporazuma o starateljstvu sa Pitom. Par je postigao nagodbu u decembru 2024. godine, nakon burne sudske borbe koja je trajala osam godina.

"Biće veoma srećna kada bude mogla da napusti Los Anđeles“, izjavio je izvor, dodajući da je Anđelinina vila istorijsko remek-djelo. Glumica navodno planira da uradi manja poboljšanja na imanju prije nego što ga oglasi za prodaju.

Ova luksuzna nekretnina je nekada bila u vlasništvu holivudskog reditelja Sesila B. Demila, a Džoli ju je kupila 2017. godine, osam mjeseci nakon razvoda od Pita, za 24,5 miliona dolara. Raskošna vila ima šest spavaćih soba, deset kupatila, biblioteku, prostrane vrtove, veliki bazen, a cijelo imanje okruženo je zelenilom i fontanama.

"Velika porodica traži privatnost"

Istorija imanja datira iz 1916. godine, kada ga je Demil kupio za manje od 28.000 dolara. Kasnije ga je proširio kupovinom susjedne kuće koja je ranije pripadala legendarnom Čarliju Čaplinu. Anđelina je ranije otvoreno govorila o želji da napusti Los Anđeles, ali je isticala da je u gradu morala da ostane zbog djece.

"Odrasla sam u ovom gradu. Ovdje sam jer moram biti, zbog razvoda, ali čim napune 18 godina, moći ću da odem. Kada imate veliku porodicu, želite da imaju privatnost, mir, sigurnost. Sada imam kuću u kojoj mogu da odgajam svoju djecu, ali ponekad ovo mjesto može biti... Ta humanost koju sam pronašla širom svijeta nije ono sa čim sam ovdje odrasla", rekla je ona za magazin Holivud Riporter.

Djeca Anđeline Džoli:

Glumica je otkrila da planira da provodi mnogo vremena u Kambodži nakon što njena djeca postanu punoljetna, a istakla je i da će posjećivati članove porodice gdje god da se nalaze u svijetu. Prema navodima izvora, Džoli planira da se odseli iz SAD-a, ali još nije poznato da li će njena djeca poći sa njom.

Ćerka otišla kod djevojke

Nedavno se saznalo da se njena ćerka Šajlo, koja se odrekla očevog prezimena, privremeno uselila kod djevojke Keoni Rouz, što je Anđelini teško palo.

"Nema šanse da je Anđelina opuštena po tom pitanju. Ona voli da ima svu svoju djecu na okupu“, rekli su izvori za medije. Dok glumica provodi svoje slobodno vrijeme sa djecom, Bred navodno nema tako bliske odnose sa njima. Bivši par bio je zajedno od ranih 2000-ih, a vjenčali su se 2014. godine. Međutim, samo dvije godine kasnije su se razdvojili zbog žestoke svađe. Razvod su finalizirali tek prošle godine. Tokom burne sudske bitke, Šajlo se odrekla očevog prezimena, a od glumca su se javno distancirala i njena braća i sestre.

U posljednje vrijeme sve više slavnih ličnosti napušta Holivud, među kojima su Natali Portman, Mark Valberg, Eva Longorija, Elen Dedženeris, Sofi Tarner, Rouzi O'Donel i mnogi drugi.

