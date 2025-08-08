Ko je vrela Balkanka koja igra u "Happy Gilmore 2": Netfliksov hit za 5 dana postao najgledaniji u svijetu

Pejdž Spiranac jedna je od najatraktivnijih sportistkinja na planeti, a sada će se pojavljuje i u filmu Adama Sendlera.

Pejdž Spiranac, atraktivna Hrvatica, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, a po svemu sudeći njena popularnost će sve više rasti nakon što je debitovala u Netfliksovom filmu i snimila scenu s Adamom Sendlerom.

Američka golferka hrvatskog porijekla, 32-godišnja Pejdž, zakoračila je u filmske vode glumeći u komediji "Happy Gilmore 2", u kojoj je glavni protagonista ponovo Adam Sendler.

Kratko se pojavljuje u filmu

Novi Sendlerov film prati priču o igraču golfa Hepiju Gilmoru, kog tumači upravo on, a koji pokušava da oživi svoju karijeru. U filmu, koji je premijerno prikazan 25. jula, Spiranac se pojavljuje nakratko.

"To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu", rekla je tokom intervjua na svjetskoj premijeri filma.

Pejdž glumi asistentkinju na simulatoru golfa koja pokušava da pomogne Sendlerovom liku da povrati svoj čarobni udarac.

"Bili smo na setu satima i bilo je nevjerovatno vidjeti koliko se truda ulaže u jednu scenu. Broj ljudi koji su bili uključeni - od kamera, preko šminke, režije, produkcije... to mi je zaista otvorilo oči", rekla je, prenosi Index.hr.

Ispričala je kakav je utisak na nju ostavio Sandler

Za Pejdž je susret sa Sendlerom, 58-godišnjim glumcem poznatim po američkim komedijama, ostao posebno upečatljiv.

"Imala sam priliku da snimim scenu s njim, a on je jedno od najiskrenijih, najsmješnijih, najljubaznijih i najskromnijih ljudskih bića koje sam ikada upoznala. Zaboraviš da je on Adam Sendler. Ima tako toplu, prisnu energiju... Ne mogu dovoljno reći o njemu", izjavila je.

Ko je Pejdž Spiranac?

Pejdž Spiranac rođena je u Koloradu, a njeni roditelji su Den i Anet Spiranac. Otac, koji je igrao američki fudbal na Univerzitetu u Pitsburgu, hrvatskog je porijekla, a Pitsburg je jedno od središta hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.

Spiranac je do 2019. godine bila profesionalna igračica golfa, a zatim je, ne napuštajući taj sport, postala svojevrsni model na društvenim mrežama, gdje je prikupila 4 miliona pratilaca na Instagramu.

Film "Happy Gilmore 2" najgledaniji u Srbiji i svijetu

Prema podacima FlixPatrola, "Happy Gilmore 2" trenutno je najgledaniji film na Netfliksu širom svijeta, uključujući i Srbiju. Američku sportsku komediju režirao je Kajl Njuaček, dok su scenario napisali Tim Herlihi i Adam Sendler.

U "Happy Gilmore 2" Adam Sendler ponovo tumači svoju kultnu ulogu, ali ovoga puta film poprima znatno mračniji ton. Nakon što je slučajno usmrtio svoju suprugu Virdžiniju lopticom za golf, Hepi se povlači iz sporta, zapada u alkoholizam i gubi sve – uključujući i kuću svoje bake.

