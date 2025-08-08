Kapetan Ali bio je miljenik žena, a iza kamera skandali: Kako danas izgleda turski Džordž Kluni

Kako danas izgleda Erkan Petekaja, kapetan Ali iz serije "Kako vrijeme prolazi"?

Erkan Petekaja jedan je od najplaćenijih turskih glumaca – zarađuje oko 19.000 po epizodi. Diploma državnog fakulteta, talenat i upornost bili su njegova ulaznica u svijet dramske umjetnosti, ali ga je nezgodan karakter i te kako koštao.

Godinama se borio sa alkoholizmom, što je ostalim glumcima i producentima otežavalo saradnju sa njim. Uz to, u braku koji traje 22 godine, glumac je varao suprugu Didem sa koleginicom Nurgul Ješilčaj.

Kad se saznalo za aferu, Nurgul je iz serije "Paramparčad", u kojoj su glumili zajedno, izbačena na njegov zahtjev.

Didem Petekaja, sa kojom Erkan ima sina Džema Džana, bila je toliko povrijeđena da je htjela da podnese zahtjev za razvod. Vremenom je odustala od toga, a nevjerni suprug joj je poklonio dijamantski prsten u znak izvinjenja.

"Mislim da sam sada dobar otac, suprug i čovjek, ali Didem me puno toga naučila. Dobro da sam se oženio njome. Bože, hvala ti što si mi je poslao. Imala je strpljenja i oblikovala me", rekao je tada Erkan za medije.

Turski Džordž Kluni godinama je imao problem sa alkoholizmom. U pijanom stanju maltretirao je koleginice, vrijeđao ih i zadavao veliku glavobolju producentima. Zbog takvog ponašanja uklonjen je iz serije "Kako vrijeme prolazi" prije nego što je to bilo planirano po scenariju.

Kako su pisali domaći mediji, tokom snimanja serije posvađao sa koleginicom Ajčom Bingol koja je igrala lik njegove supruge Džemile. Petekaja je u pripitom stanju toliko izgubio kompas da je tokom snimanja zajedničke scene koleginicu u bijesu nazvao nerotkinjom. U to vrijeme, Ajča Bingol i njen suprug su se borili za potomstvo. Producenti su odlučili da ga odstrane iz projekta, a glumica se zarekla da nikad više neće stati pred kamere sa njim.

Kad je uspio da se riješi poroka koji ga je umalo koštao karijere, Erkan Petekaja je priznao da je pio jer nije znao da se izbori sa stresom koji glumački posao nameće.

"Utjehu sam pronalazio u alkoholu, a moja supruga Didem je vjerovala da mogu da se promijenim i da postanem bolji muškarac. Uspio sam i večito ću joj biti zahvalan na tome", rekao je Petekaja.

Iako je Ajča Bingol dala zavjet da sa kolegom koji ju je uvrijedio nikada više neće sarađivati, nedavno su se pomirili i započeli rad na novom projektu, što je Petekaja s radošću podijelio na svom Instagram profilu.

Kao što se može vidjeti, kapetan Ali iz serije "Kako vrijeme prolazi" nije se mnogo promijenio. Osijedio je, ali je i dalje u dobroj fizičkoj formi, privržen je porodici i očigledno raspoložen da ostane zvijezda na malim ekranima.

