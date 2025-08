Otkriveno da li će se Zvjerka pojaviti u finalu serije: Kris Not izgubio uloge nakon optužbe za silovanje

Nakon što je najavljeno finale serije "And Just Like That...", mnogi su se pitali da li će se čuveni Zvjerka pojaviti u bilo kakvom obliku. Ovo pitanje je konačno dobilo oddgovor.

Izvor: Youtube printscreen/ SEX AND THE CITY archives

Američki glumac Kris Not, najpoznatiji po ulozi gospodina Biga u TV seriji "Seks i grad", dospio je u centar pažnje nakon što su dvije žene anonimno prijavile seksualni napad na njega početkom decembra 2021. godine. Žena, koja koristi pseudonim Zoi, tvrdila je da ju je Not silovao u svom stanu u Los Anđelesu 2004. godine, kada je imala 22 godine. Druga, Lili, tvrdila je da joj je on isto uradio 2015. godine u stanu u Grinič Vilidžu, kada je imala 25 godina.

Treća žena, Ava, kasnije se javila, tvrdeći da ju je Not napao 2010. godine u Njujorku kada je bila 18-godišnja hostesa. Njena tvrdnja je odbačena kao neosnovana. Još jedna žena, pjevačica Lisa Džentile, optužila je Nota da je pokušao da je siluje 2002. godine u njenom stanu i da joj je pretio da će joj uništiti karijeru ako progovori.

Izvor: Youtube printscreen/ HBO

Not je negirao sve optužbe, nazivajući ih "kategorički lažnim" i tvrdeći da su svi susreti, kako kaže, bili "dobrovoljni sa obje strane".

"Bez obzira na to da li su priče stare 30 dana ili 30 godina, 'ne' uvijek znači 'ne' – i to je granica koju nikada nisam prešao."

Iako nijedna od ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje nije dovela do pokretanja krivičnog postupka, one su imale ozbiljne posljedice po njegovu javnu i profesionalnu reputaciju, piše Daily Mail.

U svojoj prvoj izjavi za medije, Kris Not je za USA Today rekao da mu je jedini stvarni prestup bio nevjerstvo prema supruzi, ali da to, kako navodi, nije zločin. Optužbe je nazvao skandaloznim i izrazio sumnju u njihove motive, vjerujući da je u pitanju finansijska korist. Dodao je i da su se brojne institucije i produkcijske kuće odmah distancirale od njega, u strahu od negativne medijske pažnje.

Nije podnijeta nikakva formalna optužnica niti je pokrenuta istraga (jer navodi nisu prijavljeni policiji), a Not se javno žalio na svoju nemogućnost da se pojavi na sudu i predstavi svjedoke koji bi potvrdili njegovu stranu priče. Nakon što su se pojavile optužbe, Kris Not je otpušten iz glavne uloge u seriji "The Equalizer", a njegov lik je u potpunosti uklonjen iz daljeg razvoja serije.

Oglasile se koleginice

Njegovo planirano pojavljivenje u finalu serije "And Just Like That... " je otkazano. Kompanija Peloton je povukla reklamu u kojoj se pojavljivao, dok je franšiza tekile Ambhar, u kojoj je imao udjela, izgubila ugovor vrijedan 12 miliona dolara. Njegove koleginice iz serije Seks i grad — Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis — oglasile su se zajedničkim saopštenjem:

"Duboko smo ožalošćene optužbama protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su istupile i podijelile svoje bolne priče. Znamo koliko je to teško i divimo im se zbog njihove hrabrosti."

Izvor: Jutarnji list/ MONDO