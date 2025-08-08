Džej Lo zabranili ulazak u radnju u Istanbulu: Obezbjeđenje je nije prepoznalo

Dženifer Lopez boravila je u Istanbulu povodom svoje aktuelne turneje "Up All Night Live 2025", a u pauzama je odlučila malo da šopinguje.

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez doživjela je neprijatnost prilikom boravka u Istanbulu, pišu strani mediji. Latino divi je u tržnom centru Istinye Park zabranjen ulaz u prodavnicu modne kuće Chanel.

Pripadnik obezbeđenja nije prepoznao Džej Lo i odmah joj je na vratima rekao da je radnja "puna" i da ne može da uđe, na šta je Džej Lo smireno rekla:

"Nema problema" i nastavila da razgleda okolne prodavnice.

Međutim, nakon što su ostali zaposleni prepoznali Dženifer, pozvali su je da se vrati, ali je ona ljubazno odbila ponudu i nastavila kupovinu u buticima brendova Celine i Beymen.

Dženifer sa porodicom:

Prema pisanju turskih medija, Džej Lo je u šopingu provela tri sata i potrošila veliku svotu novca, a sve vrijeme ju je pratilo njeno obezbjeđenje.

