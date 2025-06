Da li je ovo uloga njene karijere? Džej Lo u filmu koji je producirao Aflek, kao fatalna žena koja ubija poljupcem

Obožavaoci Dženifer Lopez oduševljeni su trejlerom za novi film "Kiss Of The Spider Woman" i predviđaju joj nominaciju za Oskara.

Izvor: Youtube printscreen / Jennifer Lopez

Prvi trejler za film "Poljubac žene pauka", sa Dženifer Lopez u glavnoj ulozi, objavljen je u četvrtak. Obožavaoci su bili oduševljeni glumačkim i muzičkim sposobnostima 55-godišnje zvijezde, koja je nedavno bila domaćin American Music Awards-a, hvaleći njenu "evoluciju" i čak predviđajući nominaciju za Oskara.

Nadolazeći film, jeste nova verzija istoimnog mjuzikla sa Brodveja iz 1993. godine, koji je zasnovan na istoimenom romanu Manuela Puiga iz 1976. godine, sada u režiji Bila Kondona.

Pogledajte trejler:

trejler za film Poljubac žene pauka sa Dženifer Lopez Izvor: Youtube / Jennifer Lopez

Glumica i pop zvijezda, Dženifer Lopez, igrala je u filmu izmišljenu filmsku divu Ingrid Lunu, koja zamagljuje granice između fikcije i stvarnosti, prenosi Index.hr.

U adaptaciji istoimenog mjuzikla Terensa Meknelija, Džona Kendera i Freda Eba, Dženifer pjeva, igra i zrači zavodljivom energijom kao žena koja svojim poljupcem donosi smrt.

Ingrid Luna nije obična glumica - u očima glavnog junaka, zatvorenika Luisa Moline, ona je božanstvo, bjekstvo, opsesija i uteha u najmračnijim trenucima vojnog režima.

Tizer otkriva raskošnu viziju koja podseća na klasične holivudske mjuzikle, a Lopez blista u brojnim muzičkim numerama, uključujući "Where You Are", jednu od najpoznatijih pesama iz originalne predstave.

Scenario je napisao reditelj Bil Kondon koji je i režirao mjuzikl, a poznat je po hitovima poput "Dreamgirls" ​​i "Beauty and the Beast". Ovo je debi Dženifer Lopez u mjuziklu.

Cijeli mjuzikl odiše estetikom starog Holivuda, a njene transformacije u filmu su neverovatno šarmantne. Sama Lopez je ranije izjavila da joj je uloga u "Poljupcu žene pauka" najizazovnija i najisplativija koju je ikada imala:

"To je mračna priča, ali i priča o ljubavi i preživljavanju, o međusobnom pomaganju u teškim vremenima. Mislim da je to poruka koja nam je sada zaista potrebna", poručila je Lopez.

Film je režirao Bil Kondon, a pored Dženifer Lopez, glavne uloge tumače Tonatijuh Elizararaz i Dijego Luna. Producenti filma su Artist Ikviti, Beri Džozefson, Tom Kirdahi i Greg Jolen, dok su kao koproducenti navedeni Dženifer Lopez, Ben Aflek i Met Dejmon.