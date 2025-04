Gledali ste u Džej Lo, pa propustili detalj iza: Pogledajte šta je tokom slikanja uradio član Ferarija

Nakon što se Dženifer Lopez slikala u garaži Ferarija, korisnici društvenih mreža primetili su jedan neprijatan detalj koji će vjerovatno posramiti člana Ferarijevog tima.

Izvor: jlo/instagram

Dženifer Lopez (55) privukla je pažnju u uskom, roze kombinezonu, u kom se fotografisala sa članovima Ferari tima dok se pripremala za nastup na događaju u Džedi. Međutim, fotografija je ubrzo postala viralna nakon što su brojni korisnici društvene mreže "X" primijetili posebno neprijatnu situaciju u vezi s jednim članom Ferarijeve ekipe.

Na fotografiji jedan od njih izgleda zamišljeno i gleda u zvijezdu, a ne u kameru. "Moj brat gleda pravo u nagradu", "Svi znamo šta mu je privuklo pažnju", "Pitam se gdje on to gleda", samo su neki od komentara koji se šire i to uz seriju emodžija, uključujući i breskvu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsjetimo, Dženifer Lopez je nakon kvalifikacija održala svoj prvi nastup na F1 događaju poslije 11 godina. Nedugo nakon što se Lopez pojavila u televizijskom prenosu, komentator F1 Dejvid Kroft našalio se na njen račun, ali je šala naišla na podijeljene reakcije.

Dok se latino diva slikala, Kroft je rekao: "Iznenađen sam što je sada ovdje mislio sam da još uvijek čeka večeras. Fanovi Dženifer Lopez će shvatiti šalu". Njegova šala je aludirala na hit Dženifer Lopez iz 1999. godine "Waiting for Tonight".

(MONDO)