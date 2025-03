Ben Aflek konačno progovorio o razvodu od Dženifer Lopez: "Ona je među tim ljudima, a ja je ne podnosim"

Nakon što su ljubavi dali drugu šansu nakon skoro 20 godina, Ben Aflek i Dženifer Lopez su se u avgustu prošle godine i zvanično razveli.

Dženifer i Ben bili su u vezi početkom 2000-ih i bili su glavni par Holivuda nazvan "Benifer". Nakon veridbe, svi su se nadali da će doći do gala svadbe, ali umjesto toga došlo je do prekida, uz obrazloženje da da nisu mogli da podnesu pritisak medija.

Njihova romansa obnovljena je 17 godina kasnije, a vjenčali su se 2021. godine, i taman kad je izgledalo da će ova ljubav imati srećan kraj, samo dvije godine nakon braka, odlučili su da se razdvoje.

Nikada nisu otkrili detalje zbog kojih je brak propao, ali prema izvorima bliskim bivšem paru, ključni razlog raskida bio je taj što je Ben više cijenio privatnost, dok je Dženifer o njihovoj vezi često pričala, pa čak i snimila film o njima "The Greates Love Story Never Told" koji nije dobro prošao kod kritičara, i od kog je, kako se čini, sve krenulo nizbrdo...

Aflek je sada prvi put progovorio o razvodu, i naglasio da nije bilo nikakvog skandala.

"Razlog zbog kojeg ne volim da pričam o tome nije što tražim krivca, već zato što mi je jednostavno neprijatno. Osjećam se ranjivo", istakao je on za GQ.

Osvrnuo se i na pomenuti film "Najveća ljubavna priča koja nikada nije ispričana" i svoje učešće u trećem dijelu tog dokumentarca koji je producirala upravo Lopezova, a koji je posvećen njihovoj ljubavi. Mnogi su primjetili da je njegov izraz lica često takav kao da mu je neprijatno, te da je djelovalo da u projektu učestvuje samo kako bi udovoljio Dženifer.

"Razmišljao sam - ako ću učestvovati u ovome, želim da pokušam da to bude iskreno i na zanimljiv način. Mislio sam da je to interesantno. Kao što sam već rekao, postoji mnogo ljudi za koje mislim da podnose slavu mnogo bolje nego ja, a Dženifer je među tim ljudima", rekao je on i dodao:

"U vezama partneri često nemaju isti stav prema tim stvarima. Onda se postavlja pitanje - kako to uskladiti? Ja volim i podržavam Dženifer, vjerujem u nju i želim da ljudi to vide. Ali, moraš da prihvatiš ono što si znao od samog početka."

Na kraju je istakao i da se u ovom dokumentarcu ne može donijeti mnogo zaključaka o kraju njihovog braka. "Nije to bio uzrok nekog velikog raskola. Ne možete pogledati taj film i reći: 'Sad mi je jasno šta se dogodilo'", zaključio je Aflek.

